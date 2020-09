Uitvak De Goffert verbeterd, maar voorlopig profiteren NEC-fans

Dit heeft de supportersvereniging van NEC voor elkaar gekregen in overleg met de Nijmeegse club. Deze stap past in het landelijk beleid om de uitvakken in stadion te verbeteren. Supporters hebben vaak het idee dat ze in een glazen kooi zitten. Dat is in De Goffert nu verleden tijd.

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.



Alleen profiteren uitfans voorlopig nog niet van de nieuwe situatie, want vanwege corona worden zij voorlopig nog niet toegelaten bij uitduels. Het uitvak wordt tot die tijd gebruikt door NEC-supporters, want door de corona-beperkingen is de capaciteit van het stadion teruggebracht naar drieduizend.