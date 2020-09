Auto brandt uit op parkeerplaats in Arnhem

Aan de Keurvorstlaan in Arnhem is in de nacht van donderdag op vrijdag een geparkeerde auto uitgebrand. Het voertuig moet als verloren worden beschouwd.

De brand werd even voor 4.00 uur ontdekt. De auto stond al grotendeels in lichterlaaie toen de brandweer arriveerde.

Het vuur werd snel gedoofd, maar de schade is aanzienlijk. Ook de auto ernaast raakte beschadigd. De hulpdiensten gaan uit van brandstichting.

Het was alweer even geleden dat er in Arnhem een auto was uitgebrand. De vorige brand was twee weken geleden in de Huissensestraat. Daarvoor gingen in een paar maanden tijd tientallen voertuigen in vlammen op.