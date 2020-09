Ede wil vluchtelingenkinderen helpen

Ede sluit zich aan bij de Coalition of the Willing. De gemeente wil een bijdrage leveren aan de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen.

Afgelopen maart deden drie hulporganisaties een oproep om minstens 500 vluchtelingenkinderen in Nederland op te vangen. Het Nederlandse kabinet wilde dat niet, maar veel gemeenten wel.

Alsnog

Inmiddels hebben meer dan 170 gemeenten zich aangesloten bij de zogenoemde 'Coalition of the Willing'. Het gemeentebestuur van Ede was er aanvankelijk niet enthousiast over, maar onder druk van de raad sluit de gemeente er alsnog bij aan.

De motie om dat te doen kwam van de lokale ChristenUnie, GroenLinks, D66, PvdA, EdeNu, fractie Wijnsouw en DKE en werd gesteund door de SGP en CDA Ede.

'Geen asielbeleid'

Burgemeester René Verhulst gaf in een reactie aan dat hij het belangrijk vindt een grens aan te geven. "Ga geen gemeentelijk asielbeleid voeren."

De opvang van vluchtelingenkinderen zou volgen hem gestructureerd moeten verlopen. "Ze moeten via de IND binnenkomen. Mijn angst is altijd dat een stichting aankomt met iemand waarvan de herkomst onduidelijk is, dan krijg je grotere problemen dan je denkt."