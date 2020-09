D66 Arnhem blijft verdeeld, na beschuldigen intimidatie

Jeroen Poot en Laura van Ommen, de bestuursleden in kwestie, zijn niet te spreken over de houding van Andeweg. Poot noemt haar eerdere reactie aan Omroep Gelderland 'loze beloftes en een zoethoudertje voor de media'.

'Deur staat open'

Waarom er nog geen gesprek is geweest? Andeweg: "Mijn deur staat altijd open. Ik communiceer niet met hen via de media. Ondertussen ga ik onverminderd door om voor mensen in Arnhem het verschil te maken."

Tijdens de ledenvergadering donderdag in het Arnhemse Stadstheater vertelde interim-voorzitter Marian Louppen een 'constructief gesprek' met Poot en Van Ommen te hebben gehad. Volgens Poot gebeurde dat op zijn initiatief.

Doofpotcultuur

Maar van Andeweg hoorde hij niets, nadat hij tegenover Omroep Gelderland sprak over intimidatie, machtsmisbruik en schofferingen binnen de lokale afdeling. Ook zou er sprake zijn van een doofpotcultuur.

Louppen erkent dat de standpunten van beide kanten in het gesprek weleens verschilden. Maar dat er gedeelde principes waren, zoals 'iedereen moet kunnen zeggen wat hij wil en zich ook veilig voelen om dat te doen', dat ervoer Poot wel.

'Hopen dat ze iets geleerd heeft'

Toch is hij van mening dat het met een 'dominante en intimiderende' politiek leider als Andeweg ingewikkeld wordt om dat in de praktijk te brengen.

Oud-bestuurslid Van Ommen vond het gesprek met het bestuur 'niet zo constructief' en vindt het jammer dat Andeweg niet het initiatief neemt om haar te spreken. "Alleen net even, over koetjes en kalfjes." Van Ommen zegt alleen maar te hopen dat Andeweg er iets van heeft geleerd.

Emotie klinkt in haar stem

Tijdens de ledenvergadering vraagt een lid Andeweg: "Wat ga jij veranderen? In die tweeënhalf jaar dat ik nu lid ben, zijn we negatief in het nieuws gekomen bij het rapport Frissen, de val van de coalitie en nu weer. Alle drie de keren werd jij genoemd vanwege je houding", werpt hij Andeweg toe. "Dat gaat schadelijk worden voor de partij."

Andeweg heeft duidelijk moeite met de vraag; de emotie klinkt door in haar stem. "Er gebeuren soms dingen die niet fijn zijn. Dat is vervelend. Je wilt liever dat alles perfect gaat en er nooit een woordenwisseling is. Maar uiteindelijk gaan we voor het resultaat."

'Ze slaat soms door'

Ze draaide er omheen, constateert de vragensteller na afloop. "Andeweg heeft vaak zo'n sterke, felle houding", ervaart hij. "Daar is niks mis mee, want in de politiek moet je je mannetje staan. Maar ze slaat soms door. Dat is niet altijd nodig."

Hij is bang dat als het stof weer is neergedaald, iedereen op dezelfde voet verder gaat.

Roerige tijden, vooruitkijken

Over anderhalve maand moeten de leden een nieuw bestuur kiezen. Hoe de geleerde lessen daarin meegenomen worden, wil een dame op de tweede rij weten. "Ik kan natuurlijk niet over mijn graf heen regeren", weet Louppen.

"Maar situaties waarin je zo tegenover elkaar komt te staan, wil je voorkomen." Hoe er met elkaar wordt omgegaan, verdient volgens haar dan ook de aandacht.

Andeweg constateert dat het 'roerige tijden' zijn voor de partij. Als het 'onderling misgaat', dan doet dat volgens haar ook pijn in de fractie. "Maar we kijken weer vooruit."