Politieke soap ten einde: geen zonnepark in Bennekom

De oppositiepartijen uitten tijdens het raadsdebat hun onvrede over de 'ontransparante' manier waarop het onderwerp de afgelopen maanden in de Edese politiek behandeld werd.

Zwijgen

Er werd cruciale informatie achtergehouden, en daar balen de partijen van. Het gaat specifiek over het handelen van raadslid Bram van der Beek, de griffier en de burgemeester.

Van der Beek werkt voor de projectontwikkelaar van het door zijn partij gewenste zonnepark en verzweeg er over mee te willen stemmen. De burgemeester en de griffier wisten er wel van, maar hielden het vertrouwelijk.

Zie ook: 'Het spijt me, dit is dom geweest', raadslid krijgt tik op de vingers

'Onder druk gezet'

"Het plotselinge stiekeme mee willen stemmen zonder dit te melden terwijl je meerdere malen in de media hebt aangegeven om dit als raadslid niet te gaan doen, vonden wij onbegrijpelijk", zegt Ruben van Druiten (Burgerbelangen).

"Afspraak is immers afspraak", zegt Nico van der Poel (SGP). Ellen Wijnsouw heeft het idee dat het raadslid "wellicht onbedoeld" door de coalitie onder druk is gezet. "Doordat de burgemeester steeds het raadslid wees op zijn stemrecht, had ik er een raar gevoel bij."

'Discussie in openbaarheid'

Volgens Bart Omlo (VVD) heeft het vertrouwen in de Edese politiek een deuk opgelopen. "Dit was niet uit te leggen aan onze inwoners."

Hij heeft ook kritiek op uren durende schorsing van de raadsvergadering van 9 juli. "We moeten een manier vinden om dergelijke discussies meer in de openbaarheid te voeren. In ieder geval geen kleine clubjes en uitgebreide discussies achter de schermen."

GroenLinks vertrekt

GroenLinks Ede liet een totaal ander geluid horen. Fractievoorzitter Ellen Out sprak van een "dieptepunt in de Edese politiek" omdat "een raadslid het stemmen onmogelijk is gemaakt terwijl dit niet aan ons is".

Volgens GroenLinks was een integriteitsonderzoek niet nodig en zelfs "ongehoord". Volgens de partij komen de verduurzamingsdoelen in gevaar nu zonnepark Nergena niet doorgaat. De GroenLinks-raadsleden verlieten tijdens de stemming tijdelijk de raadszaal.

Zie ook: