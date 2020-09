Spandoeken tegen duurzame energie in Apeldoorn, wethouder bedreigd

In het Apeldoornse raadhuis komen donderdagavond tientallen insprekers opdagen. Zij mogen hun zegje doen. De insprekers uit omliggende dorpen als Klarenbeek, Beemte Broekland en Beekbergen zijn uren aan het woord. En de raad moet er vervolgens ook nog iets van gaan vinden.

Flink cashen

Dorpelingen hebben het gevoel: verduurzaming moet, en zij mogen het oplossen. Zonneweides voor de deur, een windmolen in de achtertuin. Teleurstelling overheerst, bewoners voelen zich niet gehoord over de zogenoemde Regionale Energie Strategie (RES), die wordt opgesteld.

Wie door Beemte Broekland rijdt, kan de vele spandoeken niet missen. Ze hebben allemaal dezelfde boodschap: 'géén zonneparken in het dorp'. Maar er is ook een aantal inwoners dat juist kansen ziet. Want wie zijn gronden verkoopt, kan flink cashen.

Eén van de mensen die zich grote zorgen maakt, is Henk Slijkhuis. In zijn vrijstaande woning geniet de geboren en getogen Beemte Broeklander van zijn oude dag, samen met vrouw Ineke. Maar die rust ligt onder vuur.

De 83-jarige Slijkhuis ziet met lede ogen aan hoe een aantal hectare landbouwgrond ("Wij hebben hier de beste grond van Apeldoorn") nu al tot zonneweide wordt omgetoverd. Dat zijn de pilots; testgebieden, om te kijken hoe je zo'n zonnepark goed inricht.

Spandoeken in Beemte Broekland. Foto: Bastiaan van Blokland

"Het zorgt voor onrust en verdeelt de gemeenschap", vertelt Slijkhuis. Volgens hem is er geen weg terug: bij die pilots blijft het niet. Er komen op nog veel meer plekken zonneweides. Slijkhuis, zelf tot zijn pensioen agrariër, kan de velden zo aanwijzen: '"Daar, dat weideveld, en die hele strook vol maïs, daar komen ze te liggen", wijst hij.

De gemeente Apeldoorn werkt op dit moment plannen uit om te voldoen aan duurzaamheidseisen. Onderdeel daarvan is het op grote schaal opwekken van duurzame energie door windmolens en zonneparken. De eerste zoekgebieden kwamen eerder naar buiten en zijn op de kaart van de gemeente ingetekend. Buurtbewoners die de vlekken in het buitengebied zien slaat de schrik om het hart.

Donderdagavond is Slijkhuis op het gemeentehuis van Apeldoorn. Hij is niet de enige. Inwoners van Klarenbeek hebben een spandoek opgehangen aan de trap buiten het gemeentehuis en velen spreken in.

"Ik denk dat mensen nog niet bewust zijn wat er precies te gebeuren staat", zegt Sander Striker van de Stichting tot Behoud van Het Woud. Hij is één van de inwoners die tegen het plaatsen van windmolens in het gebied is.

Erik Neuteboom spreekt in tijdens de raadsvergadering. Beeld: Omroep Gelderland

"Was met ons komen praten, echt praten", zegt Klarenbeker Erik Neuteboom even later tegen de gemeenteraad van Apeldoorn. Ook hij voelt zich ongehoord in het proces om tot die RES te komen.

Toon van het debat wordt scherper

De Stichting tot Behoud van Het Woud maakte een eigen samenvatting van een informatiebijeenkomst die 2 september in theater Orpheus werd gehouden. In het filmpje zijn teksten als 'politieke lariekoek' gemonteerd onder beelden waarin verantwoordelijk wethouder Maarten van Vierssen aan het woord is.

"We proberen deze ingewikkelde materie toegankelijk te maken door het scherp neer te zetten. En ook echt de dingen te laten zien die ook echt gezegd worden", reageert Striker .

"We vinden dat er gekeken moet worden naar de alternatieven. We gaan alle middelen gebruiken die er zijn, inspreken in de raad, sociale media gebruiken en als het moet de juridische weg bewandelen."

Van Vierssen wil niet inhoudelijk reageren op de filmmontage, maar zegt vooral in gesprek te willen blijven met iedereen die zich zorgen maakt.

Dreigen of praten?

Een dag voor de inspraakavond legt Van Vierssen uit dat de realiteit is dat Apeldoorn duurzame energie moet opwekken. "Het is voor een deel een voldongen feit. Het moet gebeuren. Er ligt voor Apeldoorn een opgave. Het komt bij iemand in de achtertuin, ik moet weten hoe we dit wél dragelijk maken."

Hij ziet dat de sfeer in het debat verandert. "Mensen denken dat ze niets te zeggen hebben en daardoor verhardt de sfeer, dat is niet de manier om met elkaar in gesprek te gaan."

Veel wil de wethouder er niet over kwijt, maar hij zegt wel dat dit nu al te merken is. "Er zijn concrete dreigementen geuit. Er is een raadslid bedreigd, dat heeft ontzettend veel invloed over hoe we verdergaan met dit onderwerp."

'Deur staat open'

Om welk raadslid het gaat, uit welke hoek de bedreiging komt en of er aangifte is gedaan, laat de wethouder in het midden. Wel zegt hij: "Als je er zoveel last van hebt, meld je dan bij de gemeente. De deur staat gewoon open."

De gemeenteraad trekt donderdag aan het einde van een lange raadsvergadering de conclusie dat het onderwerp, de concept-RES, nog goed besproken moet worden en dat er zodoende volgende week nog niet over kan worden gestemd.