Toch weer onenigheid over herplaatsing historische uitkijktoren Beek

Voor de stichting is de maat vol. Monument en Landschap wil niet meer meewerken aan herplaatsing op alternatieve locaties.

“Niet-nagekomen beloften, moeizaam overleg, tegenwerking, miscommunicatie en argwaan. Wat betreft herbouw van de uitkijktoren op De Sterrenberg heeft Stichting Monument en Landschap Berg en Dal (M&L) het allemaal voorbij zien komen”, zo laat Gerhard Boot van die stichting weten.

Trekpleister

De Sterrenberg in Beek was begin vorige eeuw een toeristische trekpleister en de uitkijktoren die er vanaf de jaren dertig van die eeuw stond was een begrip onder dorpsbewoners en toeristen. Voor een kwartje had je een prachtig uitzicht over de Ooij, herinnert Gerhard Boot van Stichting Monument en Landschap zich.

Toen Raf Terwindt het terrein in 2001 aankocht, plaatste hij daar een hekwerk waardoor openbare wandelpaden werden afgesneden. Stichting Monument en Landschap was vanaf dat moment waakzaam om het ‘toeristische pareltje’ van de omgeving niet verloren te laten gaan. De stichting en de gemeente sloten een akkoord met Raf Terwindt dat hij de paden zou behouden en zou zorgen voor instandhouding van de uitkijktoren.

Toren vernietigd

Om de bouw van een villa mogelijk te maken, werd de toren tijdelijk afgebroken en elders opgeslagen. Daar ging het mis. De onderdelen kwamen per ongeluk terecht in een failliete boedel en belandden bij het oud ijzer. “De uitkijktoren is eh, ja vernietigd”, zei wethouder Annelies Visser begin dit jaar tegen Omroep Gelderland.

Tekst gaat verder onder de foto.

Uitkijktoren na ontmanteling. Foto: Henk Baron

In 2017 vroeg Raf Terwindt of de toren elders herbouwd kan worden omdat hij op zijn eigen terrein anders weinig privacy heeft. Als mogelijke alternatieven werden toen locaties in ‘Het Laag genoemd: één plek bij het Wylerbergmeer en een andere plek in de Millingerwaard.

Met name die laatste locatie had zeker niet de voorkeur van de Stichting Monument en Landschap, omdat die zo ver van Beek vandaan ligt. Toch liet de stichting eind 2019 aan de gemeente weten niet onwelwillend te staan tegenover alternatieve locaties.

Verbazing

Maar nu schrijft de stichting: “Sindsdien lijkt de wethouder de toren alleen nog ergens anders te willen en in samenspraak met de heer Terwindt – met buitensluiting van Monument en Landschap – een eigen koers te varen.”

Een gemeentewoordvoerder van Berg en Dal reageert verbaasd op de uitlatingen van de Stichting Monument en Landschap. “Zij hebben eind vorig jaar zelf in een brief aan de gemeente alternatieve locaties aangedragen.”

Om de verwarring die daarop in de raad ontstond weg te nemen, besloot het college alle correspondentie met de stichting online te zetten. Op dit moment heeft het geen zin voor wethouder Visser om te reageren, zo laat de woordvoerder verder weten, omdat er over enkele weken een update komt over ‘het dossier Sterrenbergtoren.’

'Alleen herbouw op Sterrenberg'

Ook Raf Terwindt begrijpt de 'plotselinge wending' van de Stichting Monument en Landschap niet, zo laat zijn advocaat Bas Martens weten. “Er is de afgelopen tijd juist een goede dialoog geweest met de gemeente en ook met de Stichting Monument en Landschap en daarbij zijn goede afspraken gemaakt over de verplaatsing van de uitzichttoren naar Het Laag. Terwindt dacht dat daarmee voor alle betrokkenen een goede oplossing was bereikt en dat het verder alleen wachten is op een vergunning om de uitkijktoren te kunnen bouwen.”

Maar wat betreft de stichting zijn alternatieve locaties nu dus niet meer aan de orde. In een verklaring staat: “Stichting Monument en Landschap wil niet anders dan uitsluitend onderhandelen over reconstructie van de toren op de Sterrenberg.”

Zie ook: Historische toren al jarenlang onderwerp van discussie