Waterwinning op de Veluwe door sapmaker roept vragen op

"Als college hebben we hier op dit moment geen mening over", was het antwoord van wethouder Lex Hoefsloot (GroenLinks). Hij wees erop dat het een provinciaal besluit is.

De gemeente Ede is voorafgaand wel op de hoogte gesteld via een brief en kon een zienswijze indienen, maar heeft dat destijds niet gedaan. "Omdat er geen directe belangen geschaad worden door de onttrekking."

Geen belasting mogelijk

Charifa el Kaddouri (EduNu) vroeg ook of het mogelijk is dat de gemeente belasting gaat heffen op de winning van bronwater. Dat is niet mogelijk, stelde de wethouder.

Riedel moet wel grondwaterheffing afdragen aan de provincie Gelderland. Het gaat om 1,3 cent per 1000 liter water. Dat komt neer op 6500 euro per jaar als het bedrijf 500 miljoen liter water uit de grond gaat halen.

Toekomst

Of het winnen van bronwater extra beschermd moet worden? "Er zijn wel zorgen over de toekomst van het drinkwater", aldus de wethouder. "Hoe borgen we dat er ook in de toekomst voldoende schoon drinkwater is?"

In Gelderland loopt een traject waarin wordt gezocht naar nieuwe strategische drinkwatervoorraden, vertelt hij.

