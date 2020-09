Provincie gaat door met Sobibor-herdenkingen, ondanks LHBT-vrije regio Polen

De provincie Gelderland gaat door met alle herdenkingen en initiatieven rondom concentratiekamp Sobibor. Het kamp uit de Tweede Wereldoorlog ligt in de Poolse regio Lubelskie. Die regio verklaarde zich onlangs LHBT-vrij terwijl Lubelskie een partner-regio van Gelderland is. De provincie bevroor daarop de banden.

"LHBT-vrij verklaring staat helemaal haaks op hoe wij naar een samenleving kijken. Een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, die mee wil doen", legt gedeputeerde Peter van 't Hoog uit.

Wel bevriezen, niet verbreken

Daarom bevriest de provincie de banden, maar ze worden niet verbroken. Het COC is daar blij mee. "Gelderland is echt een voorbeeld wat dat betreft en heeft leiderschap laten zien. Hoe we ook denken over homoseksualiteit, we moeten de basale mensenrechten beschermen", vertelt Alexander Hammelburg van COC Nederland.

Volgens hem werkt het averechts om alle contacten meteen te verbreken. "Dat komt misschien wel vanuit een hele begrijpelijke emotie, namelijk om dit nooit te accepteren. Maar toch vragen wij overheden om de route van de provincie te bewandelen. Als je direct de deur meteen dichtgooit heb je minder impact."

Herdenkingscentrum

De afgelopen jaren investeerde Gelderland in de herdenkingen van Sobibor. Met schoollessen, reizen en investeringen in een nieuw te bouwen herdenkingscentrum "Dat is ook een argument, dat dat doorgaat, om de relatie niet op te zeggen, maar te bevriezen. Alles wat met Sobibor te maken heeft gaat gewoon door, want dat vinden we echt belangrijk", aldus Van 't Hoog