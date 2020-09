Wageningen stimuleert parttime werken in de bijstand

Parttime werken wordt aantrekkelijk voor Wageningers in de bijstand. De gemeente gaat hen financieel belonen. Het bedrag kan oplopen tot 215 euro per maand. Wageningen is de eerste Gelderse gemeente die dit doet.

Normaliter is het zo dat het niet loont om een paar uur per week te werken als je in de bijstand zit. Want je salaris wordt verrekend met de uitkering. Het bedrag dat je op je bankrekening gestort krijgt, blijft dan dus gelijk.

Roep om landelijke regeling

Maar in Wageningen werkt het anders. Daar mag je vanaf oktober tot 25 procent van je loon uit werk houden als je in de bijstand zit. De gemeente vindt dat er landelijk een goede regeling moet komen om parttime werken lonend te maken. Door nu zelf het goede voorbeeld te geven, wil ze de discussie over zo’n regeling stimuleren.

Eerder onderzoek

"Het is belangrijk dat mensen tijdens de bijstand zoveel mogelijk werken", verklaart wethouder Maud Hulshof. Uit eerder onderzoek bleek dat parttime werken positieve effecten heeft. "Het is goed voor mensen zelf. Daarnaast brengt het onze kosten voor de bijstand omlaag; het is dus voor iedereen een positieve regeling.”

