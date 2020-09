Duo voert actie voor toiletten in treinen op plasdag

"We gaan op het station handtekeningen verzamelen voor onze petitie", aldus Gosseling over het initiatief om toiletten in treinen te krijgen. "Vanwege corona reizen minder mensen met de trein. Daarom zijn we ook online een petitie gestart." Tot 16.30 uur stonden Gosseling en Van Amstel op het station in Terborg om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Daarna zetten zij koers richting het gemeentehuis van Oude IJsselstreek in Gendringen, waar de handtekeningen worden aangeboden aan burgemeester Otwin van Dijk. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van Patiëntenfederatie Nederland. "Hij heeft er ook voor gezorgd dat Nederland het VN-verdrag over inclusie heeft getekend, in zijn tijd als lid van de Tweede Kamer", verklaart Gosseling.



Het duo heeft hun demonstratie extra aangekleed met ludieke borden en een bolderkar vol met toiletpapier. Gosseling voerder eerder - met succes - actie voor meer toegankelijke toiletten in Oude IJsselstreek. Daarvoor werd de Ulftse toen onder meer beloond met de Doemee-award. Gosseling is duidelijk over het moment waarop zij tevreden zijn en stoppen met het actievoeren: "We stoppen pas als er een toilet zit in de trein van Winterswijk naar Arnhem. Dan zijn we tevreden."