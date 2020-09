Glas-in-loodraam benadrukt de hechte band tussen Driel en Polen

"Na de evacuatie kwamen de inwoners terug in Driel en troffen daar ook Polen aan die de graven van hun landgenoten bezochten", vertelt voorzitter Arno Baltussen van de Stichting Driel-Polen. "In 1946 is de eerste herdenking geweest."

Hechte band

De hechte band met de Polen is nog steeds zichtbaar in Driel. Zo zijn de clubkleuren en het logo van RKSV Driel in rood en wit als eerbetoon aan de Poolse parachutisten die in de Tweede Wereldoorlog Driel hebben bevrijd. De Poolse brigade is, ondanks corona, dit jaar gewoon aanwezig bij de herdenkingen.

In Driel is vrijdagmiddag ook een buste onthuld van generaal Sosabowski van de Poolse Brigade die Driel heeft bevrijd. Een ander exemplaar daarvan staat in de stad Warschau en zo is deze buste ook een teken van verbondenheid.