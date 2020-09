Unieke pompoenpittenoogst in De Heurne

“Het is verbazingwekkend dat dit uniek is in Nederland”, vindt agrariër Smits. "De pompoenpitten worden nu geïmporteerd uit onder ander China en Oostenrijk. Dat moet anders." De agrariër gebruikt de pompoenpitten voor meerdere doelen. Een deel wordt verkocht aan bakkers in de buurt, de rest zet hij zelf in: "We willen de pitten persen voor pompoenpitolie. De rest roosteren we, om ze vervolgens als snacks en salademix te gebruiken." De Didamse bakker Paul Berntsen is enthousiast over het project: "Onze pompoenpitten komen nu uit China. Als we ze ook gewoon uit de Achterhoek kunnen halen, is dat toch fantastisch."



De bakker gebruikt nu honderd kilo pompoenpitten per week voor onder meer broden. Afgelopen week ging hij alvast aan de slag met een handje van Smits’ pitten. "Een veel smakelijker product", vindt Berntsen. "Het is korter onderweg, wat de versheid bevordert. Met deze pitten slaat onze bakkerij weer een kwalitatieve slag." De proef met het kweken van pompoenen voor de pitten smaakt voor teler Smits naar meer.



Rendabel alternatief

Smits hoopt straks een rendabel alternatief te kunnen bieden voor de agrarische sector: "We zoeken naar gewassen met een stukje toekomst. In de Achterhoek is het qua biodiversiteit niet zo spectaculair." Volgens Smits draagt de pompoenteelt ook positief bij aan het bijentekort, aangezien er bijen nodig zijn om de bevruchting te bevorderen.



Sensationeel

Om de pompoenkweek te optimaliseren heeft Smits nauw contact met zijn Oostenrijkse collega Franz Kapaun. De Oostenrijker noemt de eerste oogst sensationeel: "Ik had nooit verwacht dat deze pompoensoorten hier zo snel zouden groeien", vindt Kapaun. "Dit bewijst dat de Nederlandse landbouwgrond zeer geschikt is voor deze markt."