Twee vriendinnen knokken voor toilet op de trein

Je zal maar ontzettend erg moeten plassen en op reis zijn per trein zonder sanitaire voorzieningen. Op veel lijnen van verschillende vervoerders heb je dan flink pech, want je zal geen toilet vinden.

Het gaat dan vooral om de regionale verbindingen. En dat is onbegrijpelijk, vinden Sandra Gosseling en Greetje van Amstel. Daarom voeren zij vandaag actie onder de veelzeggende kreet: Elke trein een plee, Teken Mee.

Greetje wil best verklappen dat reizigers en treinpersoneel hun protest niet zomaar voorbij kunnen lopen. "We gaan met een bolderkar vol toiletrollen naar het treinstation van Terborg. Daar gaan we handtekeningen verzamelen die wij aanbieden aan het bestuur van de gemeente Oude IJsselstreek, ook al gaat de provincie over treinverbindingen. Maar misschien kan de gemeente druk uitoefenen."

Plassen in een emmer

Voor Greetje lijkt vandaag een ludieke actie. Vorig jaar is zij namelijk confronterender te werk gegaan. Daarbij gebruikte zij een emmer. "Midden in een volle treincoupé ben ik in op die emmer gaan zitten en heb een plas gedaan. Ik wilde laten zien dat als je echt je plas niet op kan houden, een meegebrachte emmer de enige oplossing is."

Sandra vult haar aan: "Het gaat vooral om regionale treinen die geen toiletten meer hebben, maar als je van Winterswijk naar Arnhem wil met de trein, dan ben je dus een uur onderweg. Je zal maar erg moeten plassen, dan heb je dus een heftig probleem."

Nog even geduld

Overigens hebben of krijgen alle treinen van de NS voor 2025 weer toiletten. Dat geldt nog niet voor treinen van andere vervoerders. De reden: achteraf inbouwen van sanitaire voorzieningen is heel duur. En wettelijk is het ook geen verplichting.

Toch denken de twee actievoerende vriendinnen dat de vervoerders uiteindelijk toegeven. Al kan het nog best lang duren voor een plasje in de treinen van bijvoorbeeld Breng, Arriva en Connexxion gedaan kan worden. Dat zal waarschijnlijk pas vanaf 2037 kunnen.

Dat is nog heel lang wachten, vindt Sandra Gosseling. Daarom zullen zij en Greetje van Amstel actie blijven voeren.

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een verhaal en dat laten we graag zien.