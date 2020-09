De bronst is begonnen: zo maak je de mooiste natuurfoto's

Het is kort na zonsopkomst als Jeroen heeft afgesproken met BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink. Met zijn verrekijker speurt Jeroen een voormalige akker af in natuurgebied Planken Wambuis. De eerste zonnestralen vallen over het dichtbegroeide veld. Het is een geliefde plek voor het wild in het gebied, want er is meer dan genoeg voedsel te vinden.

Luister naar de radiobijdrage

Enorme toeter

Voor het fotograferen van wild gebruikt Jeroen deze ochtend een spiegelreflexcamera met een enorme toeter erop. De lens heeft een zoombereik van 600 mm. Dat helpt om de dieren die verder weg staan goed in beeld te brengen. Door voldoende afstand van het wild te houden, worden de dieren niet verstoord. Een statief maakt de uitrusting van de Edese fotograaf deze ochtend compleet.

Van Wijk fotografeert vooral de dieren in de natuur. Hij was dan ook verrast dat hij de Gelderse Natuurfotowedstrijd 2020 won met een landschapsfoto. De jury was lovend over de foto: "Er is zoveel te zien op deze foto, je blijft ernaar kijken", aldus jurylid Harvey van Diek.

Tekst gaat verder onder de foto

Foto: Jeroen van Wijk.

Het maken van een goede natuurfoto kost vaak veel tijd. Soms duurt het uren of zelfs dagen voordat dieren zich voor de camera laten zien en de overige omstandigheden zoals de achtergrond en het licht ook naar wens zijn. En dan moet het gevoel ook nog kloppen, zegt Jeroen. "Het gevoel dat het onderwerp bij mij oproept , moet ook terugkomen in de uiteindelijke foto."

Foto: Jeroen van Wijk.

Van de 25 beste foto's van de Gelderse natuurfotowedstrijd 2020 waren er drie van de hand van Van Wijk. Hij is daarmee hofleverancier. De nog studerende Edenaar zegt 'verslaafd' te zijn geraakt aan natuurfotografie. Dat heeft hij te danken aan zijn vader...

Luister naar de radiobijdrage

Meer tips voor wildfotografie

Op het moment dat een wild zwijn zijn kop even boven het veld uitsteekt, begint de camera van Jeroen te klikken. Het fototoestel staat op ooghoogte van het dier. Dan lijkt het alsof je ertussen zit, legt Van Wijk uit. Hij heeft meer nuttige tips...

Luister naar de radiobijdrage

Het hoogtepunt van de hertenbronst laat vermoedelijk nog een paar weken op zich wachten. De tips van Jeroen van Wijk helpen wellicht om het Veluwse spektakel nog beter in beeld te brengen. Daarbij komen ook deze tips van de redactie ongetwijfeld van pas: Ga niet op pad zonder opgeladen batterij en vergeet ook je geheugenkaartje niet ;-).

Patrijs. Foto: Jeroen van Wijk.

BuitenGewoon Radio is iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.