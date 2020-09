Overleden 'stickerverf Joop' laat vrouw achter met dozen vol verf

Gelderland helpt is dit najaar vijf jaar te zien op televisie. Honderden Gelderlanders vroegen om hulp of boden iets aan. Daarom blikken we op de zondagavonden op tv terug op de mooiste, meest bijzondere en succesvolle verhalen uit die vijf jaar. En één van die bijzondere verhalen was van Joop Verstegen uit Nijmegen die in februari 2019 een oproep deed voor stickerverf.

Voorovergebogen over de tafel vult Gonny de met zwart omlijnde rozenblaadjes met roze verf. "Ik zet het werk van ons Jopie voort", zegt Gonny met een glimlach op haar gezicht. ‘Ik weet zeker dat hij trots op mij zou zijn.’

Hobby

Anderhalf jaar geleden deed Joop zijn oproep voor stickerverf aan dezelfde tafel als waar Gonny nu zit. Hij was mantelzorger voor Gonny en kwam nauwelijks het huis uit. Zijn hobby was het maken van kleurrijke stickers die tegen ieder glad oppervlakte aangeplakt kunnen worden. Maar de middelen om de verf te betalen hadden ze niet en daarom vroeg hij aan de kijkers van Gelderland helpt of mensen nog verf voor hem over hadden.

'Stickerverf Joop'. Foto: Omroep Gelderland

Jaar gratis verf

En verf kreeg hij. Want de fabriek waar de verf gemaakt wordt staat in Ermelo en na het horen van zijn vraag bood het bedrijf hem een jaar lang stickerverf aan.

Maar niet alleen de fabriek reageerde. Vele mensen werden geraakt door het verhaal van Joop. Nadat hij de oproep deed bleven de mailtjes binnen komen. “Joop heeft zo genoten van alle mooie reacties die binnenkwamen”, verteld Gonny. “En dat we zoveel verf kregen, was fantastisch!”

Stickerverven voor op de urn

De koelkast in de keuken wordt opgefleurd met verschillende kleurige smileys en op de ramen plakken stickers van bloemafbeeldingen. Maar het verdriet in huis is groot. Nog geen half jaar later na de oproep werd Joop zelf ziek. Er werd bij hem kanker geconstateerd, met uitzaaiingen naar de hersenen. In maart van dit jaar overleed hij. Zijn vrouw Gonny heeft de hobby voortgezet.

Verf heeft Gonny genoeg. “Voor zijn dood heeft hij nog een bestelling bij de fabriek gedaan. Dus Jopie heeft me achtergelaten met genoeg verf.” Naast de tv staat een foto van Joop met daaronder de urn waarop een sticker met het Ajaxlogo plakt. Gonny schut het flesje in haar hand heen en weer en drukt voorzichtig de groene verf op het blaadje. “Ik heb al het logo van Ajax voor hem gemaakt en deze roos die ik nu maak komt op de achterkant van zijn urn.”



Benieuwd naar het verhaal van Joop en Gonny? Kijk dan hieronder naar de uitzending van Gelderland helpt:





