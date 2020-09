Winterswijker niet strafbaar door stoornis

Een 42-jarige man uit Winterswijk is volgens de rechtbank in Arnhem niet strafbaar voor onder meer bedreiging, mishandeling en brandstichting. Omdat hij lijdt aan een psychische stoornis is een zorgmachtiging van een half jaar opgelegd aan de man.

De Winterswijker pleegde volgens de rechtbank tussen juni en december vorig jaar meerdere misdrijven. Hij bedreigde meerdere personen, mishandelde iemand en verzette zich met geweld tegen agenten bij een aanhouding. "Uit psychiatrisch onderzoek blijkt dat de man tijdens het plegen van de delicten volledig ontoerekeningsvatbaar was, omdat hij lijdt aan een psychische stoornis", aldus de rechtbank. "De man is daardoor niet strafbaar en wordt ontslagen van alle rechtsvervolging."



Hoewel er geen straf of maatregel is opgelegd, is wel een zorgmachtiging aan de man verleend. "Deze machtiging houdt in dat hij zes maanden lang verschillende verplichte zorgmaatregelen krijgt opgelegd. Deze verplichte zorg is noodzakelijk om ernstig nadeel voor hemzelf of anderen af te wenden en de geestelijke gezondheid van de man te stabiliseren."