Op zoek naar een winkelmaatje voor mijn blinde vriendin

Lida Beuker, een hele leuke vrouw, is op zoek naar iemand die haar af en toe mee wil nemen om boodschappen te doen. Ze is blind en woont in het Schild in Wolfheze. Door haar beperking komt ze nauwelijks buiten. Ik woon zelf te ver weg om haar regelmatig aan de arm te nemen en met haar op pad te gaan. Daarom doe ik voor haar een oproep via Gelderland helpt.

Wie wil met enige regelmaat met Lida op pad? In 't Schild is geen winkeltje. En ook in Wolfheze kun je geen boodschappen doen. Dus het bezit van een auto is wel handig.

Wilt u Lida helpen met haar boodschappen en zorgt u er zo voor dat ze er af en toe even uit kan? Reageer dan hier onder.