Marco verloor been op kermis maar neemt niemand iets kwalijk

Marco van As verloor zijn been op de kermis. Foto: archief Omroep Gelderland

Wat een leuk familie-uitje had moeten worden, eindigde voor Marco van As en zijn gezin in een nachtmerrie. Een jaar geleden verloor de Wijchenaar een groot deel van zijn rechterbeen bij een ongeluk op de kermis in zijn woonplaats. Inmiddels gaat het naar omstandigheden redelijk. "De revalidatie is nu een heel eind klaar. Ik kan een beetje in en om het huis lopen met krukken", vertelt hij.

Het ongeluk gebeurt op 16 september vorig jaar bij een attractie met ronddraaiende karretjes: de Deca Dance. Door nog onbekende oorzaak breekt een draagarm van een van de karretjes af. Marco komt eronder terecht. Hij weet zijn jongste zoon nog uit het karretje te gooien, waardoor die er afkomt met een gebroken pols en een hersenschudding.

Nog vaak door het hoofd

Maar geestelijke problemen heeft het jongste zoontje er wel degelijk aan overgehouden. "Met behulp van Ritalin (medicijn, red.) gaat het wel", zegt Marco. Bij hem zelf speelt het ongeval ook nog dagelijks door zijn hoofd. Zeker toen de attractie eind vorige maand na elf maanden weer in bedrijf ging.

Toch neemt hij Frank Vale, die vorig jaar de uitbater was van de Deca Dance, niets kwalijk. “Hij heeft dit natuurlijk ook nooit gewild.” Ook vindt Marco niet dat de Deca Dance verboden zou moeten worden. “Of zo’n ongeluk nou gebeurt met de Deca Dance of met een andere attractie maakt niet uit. Er zijn nog veel heftigere attracties.”

Heftig

Zo af en toe is er nog appcontact tussen de Wijchenaar en Frank Vale. Bij laatstgenoemde schiet het ongeval ook nog vaak door het hoofd. “Het is natuurlijk het ergste voor Marco en zijn familie. Maar voor ons wat het ook heftig. Je attractie waar je je leven lang mee werkt, wordt ineens in beslag genomen voor onderzoek. Dat moet natuurlijk ook, maar het gaat je niet in de koude kleren zitten.”

Dat onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is nog steeds niet afgerond. De Deca Dance is inmiddels wel flink onder handen genomen in de fabriek in Duitsland waar hij oorspronkelijk gebouwd is. Vale vermoedt dat metaalmoeheid de oorzaak is van het afbreken van één van de draagarmen. "Ik begrijp niet waarom we dat niet hebben opgemerkt."

Uitgebreid getest

Alle draagarmen zijn nu vernieuwd en uitgebreid getest. Vale: “Alles is eindeloos in de computer berekend en getest. Dat kostte een hoop geld maar ik wilde 300 procent zekerheid dat de attractie weer veilig zou kunnen draaien.”

Die zekerheid heeft Vale nu wel nadat eerst de Duitse inspectie en vervolgens de Nederlandse inspectie zich over de attractie heeft gebogen. Toch is Vale zelf niet meer de uitbater. “Van mij hoeft het allemaal niet meer.” Zijn zoon heeft het inmiddels overgenomen.

Crowdfunding

Het huis van Marco van As is intussen flink verbouwd door in een naast gelegen garage een slaapkamer en badkamer te bouwen. Want traplopen gaat niet meer en een lift kon niet in huis gebouwd worden. Het benodigde geld ervoor kwam van een crowdfundingsactie die is opgestart door een zwager en vrienden.

Zijn geliefde autogaragebedrijf heeft hij inmiddels moeten verkopen. “Heel spijtig”, noemt Marco dat. Vale noemt het schandalig dat zijn verzekering zo lang wacht met een uitkering aan Marco. “Ik heb ze gevraagd om een voorschot uit te keren, maar dat schijnt niet te kunnen. Het is toch vreselijk dat het geld voor de verbouwing nu van een crowdfundingsactie moest komen en dat het garagebedrijf verkocht moest worden.”

