Gaat de Vierdaagse door? Niet als het een rondje om de kerk wordt

Het doorgaan van de Zevenheuvelenloop wordt met interesse gevolgd door de organisatie van de Vierdaagse van Nijmegen. "Zoals de loop dit jaar wordt georganiseerd, zo zien we ook een coronavrije Vierdaagse", zegt marsleider Henny Sackers. Een deze maand gestarte projectgroep verkent tot en met november de mogelijkheid van een Vierdaagse in 2021.

Alle mogelijkheden die het doorgaan van de wandelmarsen positief kunnen beïnvloeden passeren de revue, zegt de hoogleraar strafrecht over de verkenning door de projectgroep. Die staat onder leiding van Ton Heerschop. Heerschop is binnen de Vierdaagse-organisatie hoofd controle.

De marsleider hoopt dat het oordeel van de projectgroep in december niet meteen al leidt tot een 'no go'. "Maar je ziet de coronacijfers oplopen en er komen regionale aanscherpingen aan", zegt Sackers.

'Karakter Vierdaagse niet aantasten'

Heerschop meldt desgevraagd ervan uit te gaan ook na 1 december verder te kunnen met verkennen. "We kijken naar alles, maar absolute voorwaarden zijn dat het karakter van de Vierdaagse niet wordt aangetast en dat het evenement veilig voor wandelaars, bezoekers en medewerkers is."

Vier dagen lang rondjes van vijf kilometer lopen om de kerk tast dat karakter aan, verduidelijkt Heerschop.

We zijn afhankelijk van wat op dat moment mag Ton Heerschop, verkenner doorgaan Vierdaagse

En dan is er nog het publiek. Dat is belangrijk bij het evenement, zegt de verkenner. "Maar we zijn natuurlijk afhankelijk van wat op dat moment mag van de gemeente Nijmegen en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. En ook wie de verantwoordelijkheid heeft."

Frank van Dijk in gesprek met Heerschop:

Wat de situatie niet overzichtelijker maakt, is dat de Vierdaagse met meerdere veiligheidsregio's te maken heeft. De marsen gaan ook door Noord-Brabant, Limburg en Arnhem (doorkomst voor de 50 kilometer-wandelaars op de openingsdag). Arnhem valt onder de Veiligheidsregio Gelderland-Midden.

Dan zijn er nog de Vierdaagsefeesten. Die trekken in de Vierdaagseweek meer dan een miljoen mensen naar de stad en zijn een belangrijke inkomstenbron voor de plaatselijke horeca. Een wandelweek zonder Vierdaagsefeesten is bijkans ondenkbaar.

'Vasthouden aan derde week van juli'

Tornen aan de periode voor het houden van de Vierdaagse wil marsleider Sackers niet. "Vooralsnog houden we vast aan de derde week van juli. Veel deelnemers hebben dan vakantie en we hebben dan de meest ideale weersomstandigheden."

Een Vierdaagse zoals we die kennen, is niet reëel, benadrukt Sackers. Dat betekent in ieder geval veel minder wandelaars op de routes. "Dus moet je selecteren, ook onder buitenlandse deelnemers, onder militairen. Maar zoals de directie van de Zevenheuvelenloop doorgaan na overleg met de Veiligheidsregio aandurft, zo zou ik het bij ons ook graag zien."

