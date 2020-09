Nabestaanden vermoorde Max (62) spreken zich uit: 'Leven is overleven geworden'

Was het een ruzie in het drugscircuit of iets anders? Lange tijd was er bij het politieteam dat de Enschedese moorden onderzocht geen absolute duidelijkheid over de aard en de achtergronden van het bloedbad in de Twentse stad, waarbij drie mannen uit Overijssel, evenals de Arnhemse Max Klaassen om het leven kwamen.

Inmiddels stelt het OM - in een dinsdag voorgedragen feitenbehandeling - dat het motief voor de dodelijke schietpartijen heel goed zijn oorsprong kan hebben in afpersing. De hoofdverdachten - een vader en een zoon, bijgestaan door nog een andere zoon - zouden ernstige geldschulden gehad hebben. Het lospeuteren van cashgeld bij een growshopondernemer zou die 13e november zodanig zijn geëscaleerd dat de verdachten naar hun vuurwapens grepen.

Slachtofferverklaring

De strafeis vormt een markant punt in een groot proces. Voor de behandeling van deze zaak is in de rechtbank van Almelo bijna twee weken aan zittingsdagen uitgetrokken, waarbij vijf zalen in gebruik zijn genomen.

Afgelopen woensdag kregen nabestaanden de gelegenheid een slachtofferverklaring voor te lezen. Daarbij kwamen ook de weduwe en twee zonen van Max aan het woord. Een van die laatste twee sprak zijn woede uit vanwege het feit dat de verdachten er het zwijgen toe doen: "Ik ben de belangrijkste man uit mijn leven kwijt. En waarom? Omdat drie mannen vonden dat het afgelopen moest zijn? Jullie vermoorden vier mannen om geld te hebben, wij hebben daar altijd voor gewerkt." (...) "Ik kan niet snappen hoe mensen op pad gaan en onschuldige mensen vermoorden. Leven is overleven geworden."

Sporen uitwissen

Het OM stelde al eerder deze week dat deze Arnhemmer is gedood zonder dat hij enige betrokkenheid had bij misdaad. Hij was werkzaam voor een Huissens bedrijf in meststoffen voor de kweekindustrie. Max is vermoedelijk tijdens een leverantie door de verdachten om het leven gebracht om eventuele sporen uit te wissen nadat ze eerder de growshophouder hadden omgebracht op wiens geld ze uit waren, zo stelt het OM.

Vrijdag zal de officier van justitie nog dieper op de achtergronden in gaan.

