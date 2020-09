Beschuldiging van chantage, moet dat kunnen in de raadszaal?

Politici die elkaar in het publieke debat van chantage beschuldigen. Moet dat kunnen? Die discussie ontstond woensdagavond in de Arnhemse gemeenteraad toen raadslid Nico Wiggers (Arnhemse Ouderenpartij) die woorden in de mond nam richting wethouder Ronald Paping.

Het ging over een voorstel van de wethouder om een potje te reserveren dat gebruikt kan worden om bij te springen bij woningbouwprojecten die anders niet rendabel zijn. Dat kreeg hij overigens niet. De raad vindt dat de wethouder met losse voorstellen moet komen als hij met gemeenschapsgeld woningbouw wil financieren.

'Populair gezegd: chantage'

"Het stelt me buitengewoon teleur dat hier populair gezegd chantage plaatsvindt", reageert Wiggers op de stelling van Paping dat deze keuze een aantal bouwprojecten kan bemoeilijken of vertragen. Als de wethouder voor geld naar de raad komt, heeft hij binnen acht werken uitsluitsel, stelt Wiggers. "En er is geen enkel project in Arnhem, dat op acht weken knapt."

En die beschuldiging van chantage aan het adres van het college is reden voor fractievoorzitter Mark Coenders (GroenLinks) om in te breken. "Ik vind dat niet gepast in de raadszaal." Maar iedereen gaat over zijn eigen woorden, meent Wiggers. "En dit is absoluut een vorm van chantage", herhaalt hij.

Marcouch grijpt niet in

Burgemeester Ahmed Marcouch grijpt niet in, waarop VVD-fractievoorzitter Leendert Combee hem aanspreekt op zijn rol als voorzitter. "Het blijft nu hangen. Vindt u het gepast om een bijdrage van het college als chantage te betitelen", wil hij van Marcouch weten.

"Het zijn niet mijn woorden, Wiggers kiest deze", reageert de burgemeester. "Daar moet hij zelf verantwoordelijkheid voor nemen." Er zijn volgens hem grenzen. "En die bewaak ik ook." Maar het kan niet de bedoeling zijn dat hij elk uitgesproken woord als voorzitter corrigeert, meent Marcouch.

'Onderbouwen of ingrijpen'

"Mogen we dan zomaar zeggen dat iemand liegt of chanteert", wil Coenders weten. "Ik vind dat heel ver gaan in een democratisch debat. Dat moet je kunnen onderbouwen, of u moet als voorzitter ingrijpen", geeft hij Marcouch mee. Maar de burgervader vindt dat je in een debat 'veel moet kunnen zeggen'.

Wel vraagt hij zijn raad de fatsoensnormen in acht te nemen. "Want de stad kijkt mee en daar hebben we ook verantwoordelijkheid voor."