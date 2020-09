Actrice Kelderman publiceert eerste boek

Voor Kelderman, bij kinderen een bekend gezicht door haar televisiewerk bij onder meer Het Klokhuis, was het schrijven van een boek geen doel op zich. Het idee ontstond vanuit haar ambassadeurschap voor het Wereld Natuur Fonds. "In die rol ben ik heel druk met onderwerpen als natuur, milieu en duurzaamheid", zegt Kelderman. "Dus hoe mooi kan het zijn om iets aan kinderen te geven dat in heldere taal de problematiek van klimaatverandering uitlegt? Of het woord duurzaamheid, dat wordt te pas en te onpas overal gebruikt. Wat het precies is, probeer ik uit te leggen."



In vier hoofdstukken belicht ze de onderwerpen natuur, klimaat, voeding en plastic voor kinderen, maar ook voor volwassenen. "Aan de ene kant probeer ik informatie over te brengen, maar ik wil mensen vooral laten zien dat ze iets kunnen doen", zegt Kelderman, die aangeeft dat er verschillende opdrachten in het meer dan honderd pagina's tellende boek staan. "Daar kan je meteen mee aan de slag. Het gaat dan om hoe je minder plastic kan gebruiken, hoe je je tuin kan vergroenen. Er komen heel veel thema's aan bod. Bij elk thema probeer ik zoveel mogelijk tips te geven."



Theater, televisie of schrijfster?

Door de coronacrisis viel voor Kelderman haar theaterwerk weg, waardoor ze meer tijd en energie in het boek kon steken. Voor de toekomst blijven de bühne en de camera's haar meer trekken dan de pen. "De coronatijd is voor mij zo een geluk bij een ongeluk omdat al mijn werk stil- en wegviel", zegt ze. "Voor nu ben ik heel blij dat het boek er ligt, maar ik zou er de volgende keer goed over na moeten denken om het nog een keer te doen. Ik had onderschat hoe onwijs veel werk het was. Voorlopig ga ik door met mijn televisiewerk."