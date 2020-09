Acht stafleden Vitesse positief getest op corona, ook hoofdtrainer Letsch getroffen

Een flinke corona uitbarsting bij Vitesse. Acht stafleden zijn positief getest. Ze moeten in quarantaine. De wedstrijd zaterdag in Arnhem tegen Sparta gaat gewoon door. Niet eerder werd een Nederlandse profclub in één keer zo hard geraakt.

Hoofdtrainer Thomas Letsch is van de getroffen stafleden die voorlopig is uitgeschakeld. Verder hebben ook de assistent-trainers Joseph Oosting, Jan Fiesser en de andere stafleden Rein Baart, Jan van Norel, Tim Arends en Dennis van der Meulen en coördinator medische zaken en fysiotherapeut Jos Kortekaas corona opgelopen. Bij Oosting werd het virus het eerste vastgesteld. Vitesse laat weten dat het bij alle leden gaat om "lichte klachten."

Sturing weer op de bok

Het traditionele Airborne-duel zaterdag in GelreDome tegen Sparta gaat door. Vitesse heeft Edward Sturing bereid gevonden om de coaching op zich te nemen. Hij wordt geflankeerd door Nicky Hofs en technisch directeur Johannes Spors. Hofs was vorig seizoen nog assistent bij de hoofdmacht maar is nu trainer van Vitesse onder 21. Het drietal leidt voorlopig ook de trainingen op Papendal. De KNVB heeft hiervoor dispensatie verleend.

Geen extra maatregelen

De voetbalbond toont begrip en ziet geen aanleiding om zich uitvoerig met de situatie rondom Vitesse te bemoeien. "Het is heel vervelend wat hier gebeurt", stelt woordvoerder Schippers namens de KNVB. "Maar we zien voorlopig geen reden tot extra maatregelen."

Geen spelers

Er zijn geen spelers positief getest, zo maakt Vitesse donderdag ook bekend. Spelers worden veelvuldig getest bij de Arnhemse club. In de voorbereiding werd Hilary Gong wel getroffen door corona toen hij vanuit Nigeria terugkeerde bij Vitesse. Hij ging twee weken in quarantaine en traint alweer geruime tijd mee.

Joseph Oosting

Spors: “Vooropgesteld hopen we dat we onze stafleden in goede gezondheid en snel terugzien op Papendal. Tegelijkertijd laat deze situatie zien dat het coronavirus snel kan opduiken en verspreiden. Ondanks het volgen van het protocol en allerlei aanvullende voorzorgsmaatregelen, zijn we als club getroffen door het virus. Afgelopen vrijdag is iedereen getest met het oog op de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk. Daarbij bleek dat Joseph Oosting positief getest was op corona."

Vervolgens is er een dag later opnieuw getest, laat Spors weten. "Een extra ronde op zaterdag, vanwege de oefenwedstrijd tegen FC Utrecht, duidde geen andere gevallen aan. Nadat maandag een ander staflid lichte klachten kreeg, was dat aanleiding voor ons om alle directe contacten op dinsdag opnieuw te testen. Uit deze testen kwam naar voren dat ook andere leden van de technische staf positief bleken", aldus de Duitse technisch directeur van Vitesse.

Donderdag wordt iedereen wederom getest, zoals het protocol vanuit de KNVB voorschrijft in aanloop naar competitiewedstrijden. Daarnaast wordt de situatie dagelijks in de gaten gehouden.