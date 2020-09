Vrachtwagens hoeven straks niet meer dwars door Nieuwaal

De afgelopen jaren zijn de tuinbouwbedrijven in de Bommelerwaard gegroeid. Het gevolg: het dorp Nieuwaal ligt omsloten met kassen. Om hun waren naar distributiecentra te brengen moeten de vrachtwagens dwars door het dorp. En dat is onveilig, vinden bewoners. ''We hebben eigenlijk al die jaren geluk gehad."

'Steeds meer en grotere vrachtwagens'

De inwoners zijn buitengewoon opgelucht dat de rondweg er komt. Vrachtwagens hoeven daardoor straks niet meer dwars door het dorp te rijden.

Peter van Empel, voorzitter van het Dorpsplatform Nieuwaal: "We hebben er naar uitgekeken. De ontwikkeling van de tuinbouw gaat in een razend tempo. De afgelopen 20 jaar is het vrachtverkeer dat door de dorpskern rijdt, fors toegenomen. Ook de vrachtauto's zijn steeds groter geworden. De route van en naar de kassen loopt ook nog eens langs een basisschool. Daarom wilden we graag een extra ontsluitingsweg."

Meike van Steenis, ook van het Dorpsplatform: ''Zeker met onze jonge kids is de rondweg een enorme verbetering. Ik hoop straks met mijn kinderen veiliger door het dorp te kunnen fietsen.''

Jarenlang project

De weg die de gemeente nu aanlegt om het dorp heen moet de situatie een stuk veiliger maken. De gemeente Zaltbommel, het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) en lokale ondernemers hebben zich voor het plan hard gemaakt. Daarbij was het verwerven van de benodigde grond voor de weg een grote uitdaging. Eind vorig jaar kwam het laatste stuk beschikbaar. En nu is het dan eindelijk zover: de bouw is begonnen.

Bekijk hieronder de beelden: