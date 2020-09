Spoorloze wallaby Jump leeft niet meer, hij is dicht bij huis aangereden

Slecht nieuws voor het baasje van wallaby Jump uit Putten. Het dier was vijf weken zoek, maar is weer gevonden. Helaas is het diertje aangereden en is ter plekke overleden.

De wallaby van Ruben van de Bunt nam vorige maand de benen uit zijn verblijf in Putten en was niet meer terug te vinden. Tot woensdagavond, toen werd Jump aangereden. "Hij ziet er nog wel goed uit, hij is in die vijf weken niets tekort gekomen, hij is niet vermagerd", vertelt de eigenaar van Jump.

Ruben (24) kreeg Jump ooit voor zijn verjaardag. Toen hij zich in wallabies verdiepte, ontdekte hij al snel dat de dieren eigenlijk niet alleen horen te leven. En dus kwam er een tweede exemplaar in Putten.

Begraven in eigen tuin

Ruben weet te vertellen dat wallaby Jump is aangereden op de Nijkerkstraat in Putten, dicht bij het huis waar Jump ontsnapte. "De mensen die hem aan hebben gereden zeiden: het leek wel of hij weer naar jullie wilde."

Ruben gaat zijn huisdier thuis begraven. "Op het erf, waarschijnlijk bij onze andere wallaby, bij de zonnebloemen in het gazon."

