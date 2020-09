Bronckhorst scheldt huur binnensport kwijt

“Voor onze accommodaties, die door corona veel inkomsten hebben misgelopen, is het een mooie tegemoetkoming waar we graag aan meewerken”, zegt wethouder Evert Blaauw over de pot geld vanuit Den Haag. Het kabinet heeft 90 miljoen euro beschikbaar gesteld om het verlies in de exploitatie van sportaccommodaties te compenseren. Dit geld wordt later dit jaar uitgekeerd, maar kwijtschelding van de huur is een voorwaarde om aanspraak te maken op de pot. “Als we de huur kwijtschelden, kunnen we de compensatie aanvragen”, verklaart Blaauw. “Maar we weten op voorhand niet zeker of het kwijtgescholden bedrag helemaal wordt gecompenseerd door het Rijk, omdat vele gemeenten een beroep op de regeling zullen doen.”



Op dit moment is de inning van de huur door Bronckhorst opgeschort. In totaal gaat het in de gemeente om zeven binnensportaccommodaties, waaronder De Pol (Zelhem), De Kamp (Hengelo) en Jebbink (Vorden), waarbij de gezamenlijke huur voor drie maanden 84.000 euro bedraagt. Voor de vier particuliere exploitanten in de gemeente geldt een andere regeling om compensatie te krijgen.