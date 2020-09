Opgelicht: Arnhemmer betaalt hoge prijs voor een paar doosjes LEGO

Jochem is 38 en ondernemer. Via een speciale Facebookpagina voor LEGO-liefhebbers kwam hij in contact met iemand uit Zetten: "We hebben leuk contact gehad. Alles zag er keurig uit." En dus dacht Jochem dat het vertrouwd was om met de verkoper in zee te gaan. Voor 630 euro kocht hij drie dozen LEGO. Betalen deed hij wel. Zijn LEGO kreeg hij niet. Was hij er dus toch ingetrapt: "Ik dacht: dat gebeurt me niet. Ik ben 38. Dat gebeurt alleen ouderen."

Tikkie

Toen Jochem via Tikkie een betaalverzoek kreeg, maakte hij gewoon het geld over. Even was hij toch nog bang dat het niet goed zat, en dus nam hij voor de zekerheid nog een keer contact op met de verkoper: "Die zei dat hij er nog even een betere doos om zou doen om het beter te verpakken." Jochem had er dus vertrouwen in, maar kwam van een koude kermis thuis. Hij kreeg zijn LEGO niet.

Onderzoek

Onderzoek via internet naar de verkoper uit Zetten, leerde Jochem dat hij niet het eerste slachtoffer was: "Samen met de politie, de bank en Tikkie doen we nu onderzoek." Hij heeft goede hoop dat daarmee de oplichter gepakt kan worden: "Ik kan dat bedrag best missen, maar er zijn mensen die sparen lang om iets van honderd euro te kopen. Ik vind het erg als die dan opgelicht worden."

LEGO als investering

Jochem Janssen koopt om twee redenen LEGO: "Om mee te spelen en als belegging." Dat laatste doet hij op advies van zijn broer. Want als je het goed doet, levert LEGO meer op dan de rente op je bankrekening: "Een half jaar geleden kocht ik een aantal dozen voor 160 euro. Die zijn nu al 250 tot 300 euro waard." Overigens zijn er via Marktplaats of E-Bay speciale sets te koop waarvan de prijzen oplopen tot 4000 euro.

Luister hier naar het gesprek met Janssen op Radio Gelderland: