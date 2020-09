Heeft Gerjan dit jaar weer de grootste?

Gerjan werd in 2018 winnaar bij de Giant Vegetable Championship met een pompoen van 510 kilogram. Toen was het voor hem de eerste keer dat hij streed om de titel. Nu gaat hij als ervaren rot voor titel nummer twee. En hij denkt dat hij kansrijk is: "Ik heb dit jaar twee grote pompoenen liggen. Beide hebben een omtrek van dik 400 centimeter en ze groeien nog steeds." Die twee zijn in afmeting in ieder geval al groter dan zijn winnende pompoen toen. Hij hoopt dat ze net zo zwaar zijn als ze eruitzien.

Verloren tussenjaar

Vorig jaar was geen succesvol jaar voor de kampioen pompoenenkweker uit Wezep: "Dat was voor mij vooral een leerjaar. Dus dat ging niet zo goed." Voor dit jaar is hij hoopvol.

Serieus werk

Twee jaar geleden ging Gerjan op zoek naar een speciaal tunnelframe, dat hij over de pompoen kon schuiven om zo de omstandigheden, zoals temperatuur, rondom de pompoen constanter te houden. Maar toen kwamen er twee warme zomers en moest hij van techniek veranderen: "In zo'n tunnel wordt het zo 20 graden warmer, daardoor ben ik vorig jaar vooral bezig geweest met vernevelaars en ventilators."

Tekst gaat verder na de foto:

Foto: Gerjan Puttenstein

Tomaat als een voetbal

Maar Gerjan drijft zijn hobby nog verder. Dit jaar probeert hij ook een zo groot mogelijke tomaat te kweken: "Je hebt twee handen nodig om ze vast te houden. Zo groot als een voetbal. Je kunt van één tomaat soep maken." Overigens denkt hij niet dat zo'n tomaat nog te eten is.

De grote dag

Zaterdag 26 september moet blijken of één van zijn twee pompoenen daadwerkelijk de grootste is. Dat is in Utrecht. Met een shovel worden de pompoenen op een aanhanger gelegd en zo naar de wedstrijd gereden. Gerjan hoopt dat hij gaat winnen: "Maar ik heb gehoord dat er in Nederland al drie zijn die een pompoen hebben die zwaarder is dan 600 kilogram."

Luister hier naar het gesprek met Gerjan:

