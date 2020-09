Gratis naar de film in Ede, een 'coronaproof' alternatief voor de Airborne Herdenking

Bij bioscoop Pathé draaien deze week vier films over de Tweede Wereldoorlog en operatie Market Garden waar iedereen kosteloos een bezoek aan mag brengen. Woensdagavond was de aftrap van de "Airborne filmweek".

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

400 in plaats van 1030 bezoekers in de zaal

De films worden vertoont in de grote zaal van Pathé Ede. Maar die zit vanwege corona nog niet eens voor de helft vol. "Normaliter, als er geen corona zou zijn, hebben we hier 1030 plekken", zegt Koen Breur, manager service bij Pathé Ede. "Op dit moment kunnen we een goede 400 bezoekers per avond verwelkomen."

Bijna uitverkocht

De Airborne filmweek duurt nog tot en met aanstaande zaterdag. Mensen die gratis naar een oorlogsfilm willen, moeten snel reserveren. Bijna alle kaartjes zijn uitverkocht. "Er zijn nog maar een stuk of twintig kaarten beschikbaar", vertelt Breur.

Overigens is er ook een gratis foto-expositie in de Edese bioscoop én op de Ginkelse Heide: 'Missies van toen en nu'. De expositie vertelt het verhaal van brigadegeneraal John Hackett uit 1944 en gaat ook over de recente ervaringen van korporaal der eerste klasse Mert Oygur in Afghanistan en Irak.

Herdenking live op televise

Aanstaande zaterdag 19 september is de Airborne Herdenking op de Ginkelse Heide vanaf kwart voor elf ’s ochtends live te volgen bij Omroep Gelderland. Bezoekers zijn vanwege de coronapandemie niet welkom bij de herdenking.

