Na 'ongepast handelen': hoogleraar Radboud Universiteit weggestuurd

"Aanleiding waren meerdere signalen uit meerdere bronnen over een paar personen", schrijft de universiteit. Die signalen kwamen nadat Bakkers aanstaande benoeming als decaan bekend werd.

"Op basis van het onderzoek heeft het college van bestuur vastgesteld dat sprake is geweest van ongepast handelen. Dat betreurt het college zeer voor alle betrokkenen. Er zijn maatregelen genomen", zo staat er te lezen.

Wat er fout ging blijft onduidelijk

Wat er zich precies aan de Nijmeegse Universiteit heeft afgespeeld, is niet bekend. De betrokkenen willen anoniem blijven en willen geen publieke verklaringen afgeven over wat er is gebeurd, schrijft de website. "Het college van bestuur respecteert die wens."

Meteen nadat het onderzoek werd aangekondigd, besloot Bakker af te zien van zijn benoeming tot decaan. Zijn toekomst bij de Radboud Universiteit lijkt ongewis. Die laat weten dat Bakker dit semester niet meer fysiek aanwezig zal zijn op de faculteit en ook niet zal deelnemen aan activiteiten.

Nog meer klachten

Bakker was niet de enige over wie blijkbaar klachten waren ingediend. "Met enkele andere personen over wie het college van bestuur ook signalen heeft ontvangen over ongepast handelen, zijn door de huidige decaan van de faculteit indringende gesprekken gevoerd." Op welke manier zij over de schreef zijn gegaan, wordt door de universiteit ook niet naar buiten gebracht. Ook is onduidelijk of tegen hen ook maatregelen zijn of nog worden genomen.

Het onderzoek naar de sociale veiligheid en inclusie binnen de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen roept volgens de universiteit nieuwe vragen op. Daarom laat het college van bestuur nader onderzoek doen en worden studenten en medewerkers opgeroepen zich te melden wanneer er iets speelt.

Meer aandacht voor diversiteit, gelijkheid en inclusie

Binnen de universiteit is sinds 1 september een programmamanager diversiteit, gelijkheid en inclusie aangesteld: Rona Jualla van Oudenhoven. Zij moet gaan werken aan een veilige en inclusieve campus, schrijft de Radboud Universiteit op haar website.

Om die doelstelling te halen wordt binnenkort een actieplan opgesteld. Zo komt er op de campus mogelijk een centraal punt waar mensen terechtkunnen als ze zich onveilig of gediscrimineerd voelen.