Wallaby Jump is al vijf weken spoorloos en dwaalt over de Veluwe

Ruben (24) kreeg Jump ooit voor zijn verjaardag. Toen hij zich in wallaby's verdiepte, ontdekte hij al snel dat de dieren eigenlijk niet alleen horen te leven. En dus kwam er een tweede exemplaar in Putten.

Hoewel wallaby's niet aaibaar zijn, uit je hand eten of vastgehouden willen worden, had Ruben het prima naar zijn zin met de dieren. De tweede wallaby stierf in augustus echter, vermoedelijk aan een herseninfarct. Twee dagen daarna nam Jump de benen.

Vaker spoorloos

Dat Jump ervandoor ging, was op zich geen noviteit. Dat overkwam Ruben al vaker, maar tot nu toe vond hij de wallaby steeds weer terug. De eerste dagen na Jumps verdwijning maakte zijn baasje zich dan ook nog niet veel zorgen. Bovendien kon hij niet 'zomaar even' een nieuwe halen.

"Deze dieren zitten toch in een andere prijsklasse dan een eend", legt hij uit. "Je haalt niet binnen twee dagen een nieuwe en je moet het geld er wel voor over hebben. Een wit vrouwtje kost 2.000 euro, een wit mannetje rond de 500 euro. Een bruin vrouwtje kost rond de 800 euro en een bruin mannetje zo'n 500."

Verslaggever Marjolein Deurloo zocht Ruben van de Bunt op:

Inmiddels is de Puttenaar echter vijf weken verder. Jump is nog steeds niet thuisgekomen, maar dwaalt nog over de Veluwe. Kort na zijn verdwijning werd het dier gespot tussen de schapen, op een kilometer van huis. Eenmaal ter plaatse kon Ruben zijn wallaby niet meer vinden. En zo ging het verder: de buurman zag Jump nog een keer, de politie signaleerde het dier tweemaal en in Voorthuizen werd hij een keer gezien. Ruben ging er steeds weer achteraan, maar zonder succes.

Hem vangen wordt sowieso een ingewikkeld verhaal. "Wallaby's zijn nachtdieren. Als ze zich laten zien, is het al donker. De dierenarts staat dan wel klaar met een verdovingsgeweer, maar als het donker is weet de arts niet waar hij op schiet", legt Ruben uit.

'Het is toch mijn beestje'

De Puttenaar hoopt dat Jump toch nog terugkomt. "Hij huppelt nu rond in Nijkerk, Putten, Voorthuizen. Ik had al verwacht dat-ie dood was, want soms hoor je weken niks en dan ineens krijg je weer een melding. Het is toch mijn beestje en hij hoort hier thuis, klaar", klinkt het.

Ruben is zijn wallaby kwijt. Foto: Omroep Gelderland

Of Jump bang is tijdens zijn grote avontuur? Ruben betwijfelt het. "Ik denk dat hij wel schik heeft. Dat-ie dit geweldig vindt. Al kan hij niet goed tegen stress. Dus hij moet wel zo snel mogelijk naar huis."

Wie Jump ziet, kan het beste de vrijwillige dierenopvang Amivedi bellen. Die zullen op hun beurt een dierenarts inlichten, die de wallaby kan verdoven en herenigen met zijn baasje.

