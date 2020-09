Dierenasiel overspoeld met steun voor 17 gedumpte hondjes

Dierentehuis Arnhem en omstreken heeft er een extra taak bijgekregen: de telefoon opnemen. De dag nadat er zeventien gedumpte hondjes werden binnengebracht, hebben de telefoons roodgloeiend gestaan. Tientallen mensen wilden de verwaarloosde dieren adopteren of komen helpen.

De hondjes werden afgelopen weekend gevonden langs de Apeldoornseweg in Arnhem. Volgens Karin Mooijekind gaat het goed met ze.

De algemeen manager van het dierenasiel postte een bericht op Facebook om zoveel mogelijk mensen te laten weten hoe de hondjes het maken: "Inmiddels springen ze vrolijk rond. Ze zijn fris gewassen en worden liefdevol verzorgd."

Het is een verhaal dat veel mensen raakt. "Zaterdag hebben we drie man ingezet die de telefoon beantwoordden. Maandag twee. Allemaal ging het over die hondjes", blikt Mooijekind terug.

Tientallen mensen willen de hondjes adopteren. Ook andere asiels hebben hun hulp aangeboden. Die beseffen wat voor hectiek het is om zeventien hondjes ineens te moeten schoonmaken, scheren en verzorgen.

Onderzoek loopt nog

"We waarderen het zeer, maar we kunnen momenteel weinig", legt Mooijekind uit. Het onderzoek van de politie naar de dumping van de beestjes loopt nog. Ook is het zo dat eigenaren van dieren die bij een asiel worden gebracht twee weken hebben om zich te komen melden. "Daarna worden ze pas aangemerkt als zwerfhonden en zijn ze van ons."

Aan de telefoon vertelt Mooijekind dat ze met veel plezier kijkt naar de rondscharellende beestjes. "In het asiel zitten amper honden en zeker geen kleine. Ook in mijn eigen omgeving hebben mensen al aangeboden er een in huis te nemen."

'Ik wil een mandje geven'

Ook bij Omroep Gelderland bieden mensen hun diensten aan. "Vreselijk dit te lezen", mailt Erica. "Ik wil me aanbieden om de zorg op me te nemen. Ik heb 18 jaar ervaring". Ook Jacqueline is erg begaan met de hondjes: "Fijn dat ze het goed maken", schrijft ze op Facebook. "Ik wil dolgraag een Yorkie erbij. Maar als bellen geen zin heeft, wil ik graag een mandje geven."

Dierentehuis Arnhem en omstreken zet zodra het kan de hondjes die een baasje zoeken op de website.