Jongeren Bronckhorst zeggen bijna 'Aju pa en ma!'

Bronckhorst heeft vijf locaties, verspreid in de gemeente, aangewezen waar jongeren een woning kunnen bouwen. De gemeente startte dit project in 2018 omdat jongeren maar moeilijk een woning in hun geboorteplaats konden bemachtigen. Omdat Bronckhorst de jongeren graag in hun gemeente wil houden werd dit project in leven geroepen.

Jongeren bouwen zelf

De jongeren hebben de afgelopen maanden zelf alles uitgezocht en bedacht. In Zelhem moesten de jongeren die in de 14 woningen gaan wonen samen het wiel uitvinden. Hoe begin je, welke bedrijven heb je nodig, hoe gaat het eruit zien? Al met al een proces dat lang duurde. En nu het eindelijk zover is glunderen ze het uit. "Eindelijk zijn ze begonnen", lacht Jasper Hebbink. "De fundering is er, de bouwvakkers rijden af en aan, het is fantastisch."

Zo moet het er straks uit gaan zien; Impressie: Gemeente Bronckhorst

Nu de eerste schop de grond in is kunnen de jongeren niet wachten tot ze echt kunnen zeggen: 'Aju pa en ma!' De verwachting is dat de woningen volgend voorjaar worden opgeleverd. Voor de ouders van Jasper is het wel even wennen dat het moment dat hij het ouderlijk huis gaat verlaten, steeds dichter bij komt. "Ze hebben nog acht maanden de tijd om zich hier op voor te bereiden", zegt Jasper. "Het wordt wel steeds spannender voor ze. Ik kan in ieder geval niet wachten tot het zover is. Acht maanden is dan toch best nog wel lang."

