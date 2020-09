Radboudumc test deelnemers Zevenheuvelenloop op corona

Deelnemers wordt gevraagd vooraf, na afloop en ook twee weken nog na het evenement een online vragenlijst in te vullen. "We willen weten of lopers na de loop klachten hebben ontwikkeld, hoeveel er positief op corona zijn getest en hoeveel mensen ook daadwerkelijk ziek zijn geworden", zegt Hopman.

"Ik ben eigenlijk wel blij dat de loop doorgaat", gaat ze verder. "Nu kunnen we echt onderzoeken of sportevenementen in de buitenlucht in deze coronatijd kunnen."

'Geen grote hal'

De uitkomsten zijn handig voor andere organisaties van hardloopwedstrijden, vult Hopman aan, die optimistisch is over het doorgaan van de 37e Zevenheuvelenloop. "Het is een buitenactiviteit en niet iets wat in een grote hal als bijvoorbeeld de Ziggo Dome is."

Ook zij stelt: "Moet je de dagen voor de loop hoesten, heb je keelpijn of koorts: kom dan niet."

Maria Hopman. Foto: archief Omroep Gelderland

Zoeken naar antistoffen in bloed

Een knoop heeft ze nog niet doorgehakt, maar de hoogleraar inspanningsfysiologie overweegt bij deelnemers bloed af te nemen. Ze wil mogelijk zoeken naar antistoffen tegen corona.

Zie ook: Zevenheuvelenloop gaat door, zonder publiek bij start en finish

Ze heeft enige zorgen over hoe de lopers naar Nijmegen komen. "De loop staat bekend als duurzaam, waarbij gebruik van het openbaar vervoer een centrale functie heeft. Misschien komen nu meer lopers met de auto."

Hopman zegt ervan uit te gaan dat de Spoorwegen inspelen op een groter aantal reizigers op zaterdag 14 en zondag 15 november. Zaterdag is de Zevenheuvelennacht; daarvoor mogen bijna 7.000 lopers zich inschrijven. Voor de 15 kilometer op zondag is plaats voor 15.000 hardlopers. Ze worden verdeeld over meerdere startwaves met stippen, zodat lopers bij de start afstand tot elkaar bewaren.