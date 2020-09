Meer dan honderd bomen tegen de vlakte bij Huis Bergh

De extreme hitte van de afgelopen jaren teistert het bos bij Kasteel Huis Bergh in ’s-Heerenberg. Door het dalende grondwaterpeil en plaagziektes wordt deze maand gedwongen overgegaan tot de kap van meer dan honderd bomen in De Plantage.

"We kappen de bomen die ziek zijn of al afsterven”, zegt directeur Marijke Brouwer van Kasteel Huis Bergh over de noodzaak om te kappen. “Helaas is dat nu op grote schaal aan de orde en moeten we rigoureus ingrijpen.”

Omdat veel bomen nog groen zijn, snapt volgens Brouwer niet iedereen dat het handelen noodzakelijk is: “Wij volgen hierin het advies van onze deskundigen", verklaart de directeur. "Volgens hen moeten we nu ingrijpen anders zijn we te laat.”

Om de toekomst van het bos veilig stellen, kiest Huis Bergh om bomen terug te planten die beter bestand zijn tegen het veranderende klimaat. Een voorbeeld hiervan is de winterlinde.

Granaatscherven

Over de exacte kosten van de kap kan Brouwer nog niets zeggen. “Meestal is de opbrengst van het hout vergelijkbaar met de kosten van de aanplant van jonge bomen of het herstel van paden”, legt de directrice uit.

Ze verwacht dat het nu een kostbare aangelegenheid wordt. Dit heeft onder meer te maken met de gevechten die rond ‘s-Heerenberg plaatsvonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Granaatscherven hebben de bomen dusdanig aangetast dat het hout niet geschikt is om planken van te maken", aldus Brouwer.