Partijen vragen opheldering over gewiste e-mailbox oud-burgemeester Zevenaar

De gewiste e-mails van oud-burgemeester De Ruiter houden de gemoederen nog steeds bezig in Zevenaar. De VVD en SP stellen woensdagavond vragen over de kwestie tijdens de raadsvergadering en willen mogelijk een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken. De e-mails waren een tijd geleden opgevraagd door journalisten van The Investigative Desk, maar de berichten zijn gewist. Volgens een uitspraak van de Raad van State in juni had dit niet gemogen.

Journalisten van - toen nog - De Onderzoeksredactie vroegen de e-mails drie jaar geleden al op, in een onderzoek naar de banden tussen grote tabaksfabrikanten en de gemeenten waarin ze gevestigd waren, zoals British American Tobacco (BAT) in Zevenaar.

Ze willen weten of er deals zijn gesloten die niet passen binnen de Tabakswet, die sponsoring door tabaksfabrikanten en de promotie van tabak verbiedt. In de documentatie van de gemeente Zevenaar zit volgens de onderzoekers een gat, precies in een periode dat er veel besluiten over deze deals zijn genomen.

'Geen toeval'

Toen er bijna niks uit hun verzoek om stukken kwam, stapten de onderzoekers naar de rechter. Daar hoorden ze dat de mails er niet meer waren: ze bleken twee maanden eerder te zijn gewist. Geen toeval, denken de onderzoekers.

De gemeente liet eerder weten dat dit altijd gebeurt na een bepaalde periode en dat het niks te maken had met het verzoek van The Investigative Desk. Bovendien is volgens de gemeente een selectie bewaard van mails en stukken die nog van belang zijn.

Ook de Raad van State heeft nu geconcludeerd dat de e-mails gewist zijn en niet meer zijn terug te halen. En dat dit niet had gemogen in het kader van de Archiefwet. Maar omdat niet te achterhalen is wat er precies gewist is, is ook niet te zeggen of de gemeente die wet heeft overtreden. Daarmee is de kous dus af.

Onderzoek

De fractie van de SP en de VVD leggen zich niet zomaar neer bij deze uitkomst en stellen vragen. De twee oppositiepartijen willen onder andere weten waarom de gemeente niet heeft gecommuniceerd over de uitspraak van de Raad van State die afgelopen juni al bekend was.

En wat er is gedaan om de gewiste e-mailbox terug te halen en of de gemeente zelf vindt dat dat de Archiefwet is overtreden. Daarnaast willen SP en VVD mogelijk een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rond de vernietiging van de mailbox van de oud-burgemeester.