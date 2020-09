Coronabesmettingen Oost Gelre 'enorme wake-upcall'

Het coronavirus heeft toegeslagen in Vragender en Lichtenvoorde. Inwoners van Vragender, Mariënvelde en Zieuwent zijn daar besmet met het virus. Onder hen zijn leden van de voetbalverenigingen KSV, Longa'30 en HMC'17. In navolging van die clubs wordt er momenteel bij Erix in Lievelde ook niet gevoetbald.

De oorzaak van de besmettingen zijn onder meer feestjes in Vragender en Lichtenvoorde. Wordt het overwegend katholieke Oost Gelre slachtoffer van Roomse Blijheid? "Dat zou ik niet durven zeggen, maar we zijn wel een bourgondische gemeente", erkent Bronsvoort. "Maar wat je in het hele land ziet - het aantal jongeren dat getroffen wordt door corona neemt toe - dat zie je bij ons ook."

'Het virus is niet weg'

De burgemeester spreekt van een 'enorme wake-upcall'. "We hebben een rustig beeld gehad, maar het virus is niet weg. We hadden voor afgelopen weekend al goede afspraken gemaakt met de horeca, die zelf ook beveiligers heeft ingezet. We hebben ook extra boa's ingezet, hebben daarvoor extra capaciteit ingehuurd. Maar het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, het begint voor iedereen individueel."

Volgens Bronsvoort heeft de corona-uitbraak het leven in de gemeente beïnvloed. "Dit hakt erin in zo'n kleine gemeenschap, zeker in de kleine kernen. De GGD heeft geen advies gegeven aan de sportclubs om het complex te sluiten, die verantwoordelijkheid hebben ze zelf genomen. Elke vereniging heeft een eigen afweging gemaakt en ze hebben goed gehandeld."

Oost Gelre blijft inzetten op de zelfdiscipline van de inwoners. "Neem je verantwoordelijkheid zeg ik tegen iedereen en dat gaat niet vanzelf", aldus Bronsvoort. "Als gemeente gaan we niet alles op slot gooien, we willen de economie ook aan de gang houden."