Anouk krijgt 650 slaapzakken voor Lesbos: '13.000 mensen slapen daar op straat'

"Ik weet wat deze slaapzakken doen. Wat ze gaan doen", zegt Pross als ze de slaapzakken in ontvangst neemt. "Op dit moment slapen 13.000 mensen op straat op Lesbos, gevlucht uit Moria waar alles in brand is gegaan. Veel mensen moeten nu een deken delen. Dat betekent dat je even 2 uur slaapt, wakker wordt en het dan koud hebt, omdat iemand anders weer 2 uur kan slapen."

'Ze lagen toch maar op zolder'

Angelique Zwartkruis uit Arnhem zag de Facebookoproep van Anouk en is woensdag met twee slaapzakken naar Zutphen gekomen: "Ze lagen bij mij toch maar op zolder. Het zijn hele dikke warme slaapzakken, maar ik gebruik ze niet dus ik hoop dat ze er wat aan hebben. Ze kunnen aan elkaar dus ik hoop dat er een paar mensen tegelijkertijd in kunnen met kindjes of zo."

Because We Cary is op zoek naar 15.000 slaapzakken. Daarvan moet er zo'n 1300 uit Gelderland komen. In een mum van tijd heeft Anouk er dus 650 bij elkaar gekregen. Samen met andere inzamelpunten in onder andere Nijkerk, Ermelo, Harderwijk is de Gelderse doelstelling dus snel gehaald.

'Je krijgt weer vertrouwen in de mensheid'

En dat is belangrijk, want donderdag gaan de slaapzakken naar het verzameldepot en vrijdag moeten ze op Lesbos zijn. Anouk is blij dat ze nu iets kan doen voor de vluchtelingen en dat gevoel bemerkt zij ook bij veel anderen.

"De liefde en hulp en mooie reacties die ik de laatste dagen krijg, zijn echt overweldigend. Dan krijg je weer vertrouwen in de mensheid", benadrukt ze.

