Oldebroek is ontsnapte nertsen zat, Bertha had er zelfs een in de keuken

Bij de ingang van de keuken, naast de kippen en ook een paar achter op het land. Bertha en Henk Boonenberg hebben vangkooien geplaatst. "Gisteren hadden we er drie tegelijk", huivert Bertha. Ze is duidelijk niet op haar gemak. "Laatst zat er zelfs één in de keuken."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Het is vechten tegen de bierkaai. Want steeds opnieuw ontsnappen er nertsen vermoedelijk van de fokkerij een paar kilometer verderop. "Je schrikt als je ze tegenkomt in het donker."

"We zitten nu in coronatijd", zegt Bertha, "en ik werk op een verpleeghuis in Oldebroek. Sommige collega's hebben al gevraagd of het nog wel verstandig is om te komen werken met al die mogelijk besmette nertsen. En mijn moeder ligt ook in een verpleeghuis; ik durf gewoon niet meer langs te komen."

'De overlast neemt toe'

De ene foto na de andere wordt tevoorschijn gehaald. Veel nertsen gevangen in de kooien. De eigenaar komt ze steeds ophalen en belooft gaten in de omheining te dichten.

"Maar de overlast neemt toe", meent Bertha, "We hebben al contact gehad met de gemeente en de NVWA, maar als ik bedenk dat ze pas in november of december gaan ruimen, dat duurt mij te lang."

In haar wanhoop plaatste ze dinsdag een berichtje op Facebook en wat bleek: veel meer mensen hebben last van ontsnapte nertsen in hun tuin. Zelfs midden in het dorp worden de dieren gezien.

De nertsenfokkerij ligt een paar kilometer verderop. De bewoonster van de naastgelegen boerderij zegt van niets te weten. "Ik heb nooit last van doodgebeten kippen, terwijl ik toch ook veel eenden los heb lopen op het erf."

Overlast blijft voorlopig

De eigenaar van de nertsen wil geen commentaar geven op de vraag waarom er zoveel dieren loslopen: "Dan moet u de eigenaar van de stallen hebben, die gaat daar over. Ik ga alleen over de dieren."

De eigenaar van de stallen laat telefonisch weten 'geen commentaar te hebben'. En daarmee is de kous af.

Bij de gemeente Oldebroek is niet direct een woordvoerder beschikbaar: "We werken tegenwoordig vanuit huis. Ja, ook de burgemeester en wethouders." Het kan dus nog wel even duren voor de overlast voorbij is in Oldebroek. Want ook op het politiebureau komen we niet verder: "De wijkagent is er vandaag niet."