Parkeren op Landgoed Hackfort? Dat wordt betalen

Hans is vrijwilliger bij Natuurmonumenten en vertelt de mensen deze weken wat er precies gaat veranderen. Met een grote hoed op spreekt hij de bezoekers aan. "Goedemorgen, welkom!" begint hij steevast zijn verhaaltje, waarna het gesprek volgt. Voor sommige bezoekers is het wel even wennen.

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Betalen voor natuur?

"Het is niet zo dat je nu moet gaan betalen om van de natuur te gaan genieten", zegt Anouk Ballot van Natuurmonumenten. "Je kunt met de fiets, of wandelend gewoon de natuur in". Toch zullen voor automobilisten die hier straks gaan parkeren de druiven even zuur zijn. "Ja dat begrijp ik ook, maar als je goed nadenkt dan is een parkeervoorziening duur en dat kost geld", legt Ballot uit.

Volgens Ballot is zo'n 40 tot 60 procent van de bezoekers aan landgoederen van Natuurmonumenten geen lid van de natuurvereniging. "En dat terwijl wij voorzieningen zoals wandel- en fietsroutes, paaltjes en bankjes wel onderhouden. Dat is ook voor ons niet gratis."

Het overige deel van de bezoekers is al wel lid van Natuurmonumenten en betaalt dus mee om de natuur te onderhouden. Natuurmonumenten wil de verdeling tussen leden en niet-leden meer gelijktrekken. Leden kunnen hun auto straks wel gratis parkeren.

Bezoekers tonen begrip

De bezoekers aan het landgoed begrijpen de invoering van het betaald parkeren wel. Al vinden ze de prijs - 1,75 euro per uur met een maximum van 7 euro - wel aan de hoge kant. "Misschien moeten ze beginnen met één euro en dan kijken hoe de bezoekers erop reageren", zegt een wandelaar.

"Nou de voorzieningen moeten toch ergens van betaald worden", zegt een ander. "Je ziet dat vooral nu - in coronatijd - de druk op natuurgebieden heel erg groot is en ik ben het er dan ook roerend mee eens", zegt een dame die al een hele fietstocht achter de rug heeft en nu gaat genieten van een verlate lunch op het landgoed.

Geen andere Gelderse locaties

Natuurmonumenten gaat voorlopig alleen in Vorden het betaald parkeren invoeren. "Als je kijkt naar de Achterhoek en naar Gelderland dan hebben wij op dit moment geen locaties op het oog waar we dit ook gaan doen", legt Ballot uit. "Maar elders in het land gaan we het wel op meerdere plekken, waar dat kan, invoeren."

In de tussentijd blijft vrijwilliger Hans de gasten met een glimlach informeren. Voor de mensen die willen vertrekken en denken dat ze nu al moeten betalen heeft hij een prettige boodschap: "Voor lachende gezichten gaat de slagboom vandaag ook open, maar vanaf 1 oktober moet u wel betalen of uw ledenpas laten zien."