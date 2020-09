Liemerse inwoners krijgen 70 euro voor het energiezuiniger maken van hun huis

Inwoners van Duiven, Westervoort, Zevenaar en Doesburg krijgen de mogelijkheid om hun koopwoning energiezuiniger te maken met een waardebon van 70 euro. De bon is te besteden in een bouwmarkt en kan gebruikt worden om bijvoorbeeld tochtstrips of ledlampen aan te schaffen.

De wethouders van de vier gemeenten presenteerden het initiatief donderdag samen op het gemeentehuis van Zevenaar. De twee heren en twee dames zijn enthousiast. "Iedereen met een koophuis krijgt de bon deze week al in de brievenbus. Ik heb 'm zelf gisteren al gekregen", zegt Carla Koers, wethouder in Zevenaar, terwijl ze de bon in de lucht houdt.

Wethouder Hans Breunissen van Westervoort vult aan: "Dit is heel belangrijk voor de bewustwording van mensen. Bovendien is het goed dat je ze een beetje op weg helpt." Ook kunnen inwoners een gratis adviesgesprek aanvragen hoe ze hun huis zo energiezuinig mogelijk kunnen maken.

Van tochtstrip tot radiatorfolie

Iedereen met een bon kan energiezuinige producten kopen bij een bouwmarkt en dit op de site van Winstuitjewoning.nl declareren. "We zien veel ledlampen, tochtstrips, maar ook radiatorventilatoren en radiatorfolie staan hoog op de lijst van energiezuinige producten," zegt Lieven Andringa van www.winstuitjewoning.nl.

Hij ziet bij verschillende andere gemeenten al dat mensen vaak veel meer besteden dan het budget van de waardebon. "Zo'n bon is een extra stimulans, maar als mensen eenmaal bezig zijn met het energiezuiniger maken van hun huis willen ze vaak meer. Bovendien is het niet alleen goed voor de duurzaamheid, maar uiteindelijk ook voor je portemonnee."

Geldpotje

Het geld voor dit initiatief is beschikbaar gesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgend jaar komt er een vervolg en zullen ook huurwoningen meegenomen worden in het project. Er is in de Liemerse gemeenten budget voor ongeveer 40 procent van alle huiseigenaren. De waardebon is vanaf ontvangst een half jaar geldig. "Maar woningeigenaren moeten dus niet te lang wachten, want op is op", zegt wethouder Gemma Tiedink van Duiven.