Ruben wil bomen in zijn straat, maar voelt zich lamgeslagen door gemeente

Omwonenden van de Schrijnwerkersveste in het Arnhemse Schuytgraaf zijn al jaren druk met hun plan voor meer bomen en groen in hun straat. De communicatie daarover verdient geen schoonheidsprijs, erkent wethouder Cathelijne Bouwkamp na vragen van Arnhem Centraal. "Je krijgt niet het idee dat je het samen doet", ervaart bewoner Ruben Franzen.

Zijn buurvrouw vroeg twee jaar geleden al om meer bomen in de straat. Zelf ging Franzen zich een jaar geleden met de kwestie bemoeien. Het ging toen om zes extra bomen, legt hij uit. "Daar hebben we een heel plan voor gemaakt. Rekening houdend met biodiversiteit en mogelijke overlast. Ook hebben we dat met de buurt afgestemd." Iedereen was enthousiast, zag Franzen.

'Zeer demotiverend'

Vervolgens hoorde hij 'heel lang niks' van de gemeente. "Ik heb er zelf meerdere keren achteraan moeten bellen." Het duurde volgens Franzen uiteindelijk een jaar voor er uitsluitsel kwam. "Dat werkt zeer demotiverend. Je wordt lamgeslagen."

En dat uitsluitsel was ook nog eens niet positief. Vanwege leidingen in de grond kon er in plaats van zes slechts één boom worden geplaatst, vertelt Franzen. Meer groen kon wel, maar niet met bomen, kreeg hij te horen. "Bovendien moest er dan een nieuw plan komen."

'Nauwelijks hulp'

En voor het schrijven van dat plan krijg je nauwelijks richtlijnen of hulp, ziet Franzen. "Een pittige opgave. Wij zijn gelukkig hoger opgeleid, maar voor anderen zou dat een drama zijn." Zo moest hij er zelf achter komen dat je ook met bakken in de grond kunt werken om de leidingen te beschermen. "De ambtenaar was daar niet mee bekend. Terwijl dat bij het station ook zo is gedaan", weet Franzen. "Het zou worden nagekeken. Dat is nu alweer zo'n vier weken geleden."

Franzen meent dat de wethouder goede sier wil maken met klimaatambities en het vergroenen van de stad. Maar niet de daad bij het woord voegt zodra er een burgerinitiatief komt. "Dat wordt gewoon niet ondersteund." De gemeente geeft je volgens Franzen het gevoel dat je iets los probeert te peuteren, dat ze je liever niet geven. "Het wordt je niet makkelijk gemaakt."

'Constructief overleg'

Wethouder Bouwkamp kan zich voorstellen dat deze ervaring 'demotiverend kan werken'. Zij wil dit soort verzoeken voortaan beter organiseren en begeleiden. Maar het 'constructieve overleg' dat momenteel volgens Bouwkamp plaatsvindt, onderschrijft Franzen nog niet.

Volgens Martijn van Butselaar van Arnhem Centraal wordt op dit moment 'de schijn gewekt' dat de bewoners flink worden ondersteund. "Terwijl burgerinitiatieven moeten worden omarmd."