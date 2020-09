ChristenUnie Nunspeet wil aanpak van laaggeletterdheid

Vorige week was het de Week van Lezen en Schrijven. In Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen volwassenen laaggeletterd. Zij lopen tegen een heleboel problemen aan. Denk aan solliciteren, een bijsluiter lezen en geldzaken bijhouden. Maar ook bijvoorbeeld je kind voorlezen. In veel gevallen kunnen deze mensen ook niet goed met een computer overweg. Dat heeft grote gevolgen op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven. Het blijkt heel ingewikkeld om deze mensen te vinden (met name diegenen met Nederlands als moedertaal) en hen zover te krijgen dat zij hiermee aan de slag gaan. Vrienden, familieleden en bekenden kunnen hier dus een belangrijke rol vervullen.

Arie Harteveld: “We hebben gevraagd welke acties het college onderneemt in de strijd tegen laaggeletterdheid en in hoeverre de gemeente Nunspeet in de communicatie richting de inwoners zelf rekening houdt met laaggeletterden. In het collegeakkoord is opgenomen dat het college in deze raadsperiode zal komen met een plan om laaggeletterdheid aan te pakken. We hebben ook de vraag gesteld of er zicht op is wanneer dat plan ter bespreking in de raad voor zal liggen. We zijn benieuwd naar de antwoorden van het college.”