Mogelijk leven er 11 wolven in onze provincie

Er leven momenteel mogelijk elf wolven in onze provincie, op de Veluwe. Dat blijkt uit de nieuwe tussenrapportage van BIJ12, dat onderzoek doet naar de wolf in Nederland. Uit de rapportage blijkt ook dat een van de welpen die op de Noord-Veluwe is geboren, op zoek is gegaan naar een eigen territorium.

Daarmee breidt het aantal territoria van de wolf in onze provincie naar drie gebieden uit. Naast het noordelijk deel van de Veluwe (9 wolven) en de Midden-Veluwe (1 wolf) is de wolf nu dus ook actief in het zuidelijk deel van de Veluwe. En daar gaat het om een wolvin die in de roedel op de Noord-Veluwe is geboren. Volgens BIJ12 is dit de eerste in Nederland geboren wolf die op zoek is gegaan naar een eigen territorium.

Opvallend is dat in de onderzochte periode (22 mei tot en met 16 juli) geen schade is vastgesteld die veroorzaakt is door wolven. Ook niet op de Zuid-Veluwe waar dus die ene wolvin actief is, die onlangs overigens haarscherp werd vastgelegd op videobeelden van Natuurmonumenten toen ze aan het jagen was. De onderzoekers van Bij12 houden er daarom rekening mee dat ze alleen wilde prooidieren eet.

Bekijk hier de beelden, tekst gaat daarna verder:

'De angst was groot, maar schade valt mee'

Wolvenkenner Glenn Lelieveld, van de Zoogdierenvereniging, is blij met de ontwikkelingen. "Als je me vijf jaar geleden had verteld dat er in Nederland als zoveel territoria zouden zijn met wolven, dan had ik je waarschijnlijk niet geloofd." En daarbij gaat het volgens hem goed als het om de schade gaat. "De angst was groot, maar als je naar de praktijk kijkt valt het heel erg mee en gaat het gewoon goed."

Onzekerheid over exacte aantal

De meeste wolven leven in onze provincie nog steeds in het noordelijke deel van de Veluwe. Al is niet precies duidelijk hoe groot de roedel precies is. Volgens Bij12 zouden daar momenteel negen wolven kunnen leven. Daarbij gaan ze uit van twee ouders, plus nog drie overgebleven welpen uit een nest van vijf die in 2019 geboren zijn. Een van de wolven is overreden en de andere is de hierboven beschreven wolvin die haar heil heeft gezocht op de Zuid-Veluwe. Daarnaast zijn er dit jaar nog eens vier welpen geboren.

Op de Midden-Veluwe gaat het om een vrouwelijke wolf die op wildcamera's is vastgelegd. Van haar is alleen nog geen DNA-monster verzameld om haar aanwezigheid ook echt te kunnen bevestigen. Er zijn volgens Bij12 geen aanwijzingen dat deze wolvin inmiddels een partner heeft.

