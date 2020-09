Geen coronabesmetting na Tribute Party bij De Wolfsberg

Hoe komt het dat er geen besmettingen zijn?

Er is voor de Tribute Party intensief overleg gevoerd tussen De Wolfsberg en de gemeente. Ieder evenement moet aan strenge corona-regels voldoen om de gezondheid van bezoekers en personeel niet in gevaar te brengen. De eigenaar van De Wolfsberg heeft uiteindelijk een plan ingediend dat de strenge veiligheidstoets kon doorstaan. Uit navraag bij de GGD blijkt dat het plan van De Wolfsberg ook in de praktijk succesvol is geweest. Er is geen enkele besmetting met het virus gekoppeld aan de Tribute Party. Het blijkt dat een dergelijk evenement wel kan met een goed plan van de ondernemer, in combinatie met het naleven van de regels door de gasten.

Reactie burgemeester Slinkman

Burgemeester Mark Slinkman: ”Dit is goed nieuws, zowel voor onze inwoners als voor onze lokale ondernemers. Kijken naar wat wél kan moet het uitgangspunt zijn.”

De burgemeester begrijpt de wens van veel inwoners, om er na de maandenlange lockdown weer even uit te kunnen: “In deze moeilijke tijden is het belangrijk dat mensen perspectief blijven zien, en niet eindeloos en uitzichtloos binnen moeten blijven.” Ook het voortbestaan van de lokale horeca gaat hem aan het hart.

Andere evenementen

Na de Berg en Dalse ervaringen met het virus dit voorjaar staat de veiligheid nog steeds voorop. Of een dergelijk feest in de nabije toekomst herhaald kan worden, hangt af van de voorschriften van het Rijk, de verspreiding van het virus en het coronaplan van een evenement. Die zijn ook bepalend bij bijvoorbeeld het beoordelen van wat met carnaval wel en niet mogelijk is.