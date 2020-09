Binnenstad Doesburg blijft langer dicht voor verkeer

De afsluiting van de Doesburgse binnenstad voor verkeer wordt verlengd tot uiterlijk 30 november. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten nu het aantal coronabesmettingen in Gelderland toeneemt. In principe zou de afsluiting van de drie straten in het centrum vanaf oktober voorbij zijn.

Doesburg heeft een kleine compacte binnenstad. Het is er druk en ook in oktober worden er nog veel bezoekers verwacht. Bovendien merkt de gemeente ook dat de regels wat zijn 'verslapt'. Daarom is besloten om de afsluiting te verlengen zodat ook de 1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden.

Tot de herfstvakantie

Sinds juni zijn drie straten in de binnenstad afgesloten voor verkeer. Na protest van verschillende ondernemers, mag het verkeer vanaf juli na 18.00 uur weer de straten in. Tussen 7.00 en 11.00 uur is het centrum toegankelijk voor onder andere de bevoorrading van winkels en horeca.

In de week van 26 oktober - direct na de herfstvakantie - wordt opnieuw bekeken of de afsluiting nog steeds noodzakelijk is. Mocht de drukte afnemen, dan kan op dat moment besloten worden de maatregelen op te heffen.

