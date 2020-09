Achterhoekse mentaliteit levert Sjoerd een lintje op

'Bij de pakken neerzitten? Zo doen we dat niet in de Achterhoek. Schouders eronder en gaan.' Zoiets moet ondernemer Sjoerd Weikamp (41) hebben gedacht toen hij zijn evenementenbranche door corona zag instorten. Het leverde hem een landelijke onderscheiding op. Een lintje. "Ontzettend terecht", vindt hij zelf.

Mensen verbinden, enthousiasmeren. Dat is hoe Weikamp zijn vak in de zakelijke evenementenbranche uitoefent. Niet om er rijk van te worden, maar vanuit gedrevenheid en passie voor z'n vak. Nu de evenementenbranche in zwaar weer verkeert, viel het branchevereniging IDEA op dat Weikamp 'altijd op de barricaden staat als het moet. Hij is een echte ambassadeur in het eventvak.' Daarom reikten ze hem het 'Linje voor Live' uit.

"Ik ben apetrots. Dit is véél belangrijker dan een lintje van het koningshuis", reageert Weikamp. De Doetinchemmer, ook lid van de Raad van Commissarissen bij De Graafschap, is zo'n 15 jaar een bekend gezicht in de Nederlandse zakelijke evenementenbranche.

Hij zette EventBranche.nl op: "Wat vroeger een vakblad was, is nu een community. Mensen uit de branche zijn aangesloten en vinden kennis bij ons. Ook bedrijven die evenementen organiseren, zoals banken of automerken."

Samenkomen essentieel

Weikamps belangrijkste boodschap is dat samenkomen van mensen essentieel is. Ook voor bedrijven. "Iedereen heeft wel een bedrijfsuitje, congres of beurs. Het valt onder ons, maar we stonden niet echt op de kaart. De prijs is deels ook daarvoor. We zijn verbonden geraakt, geënthousiasmeerd om de schouders eronder te blijven zetten."

Dat blijkt nodig, weet de Doetinchemmer: "Deze maand raken we ongeveer de helft van onze complete branche kwijt. Dus de helft van onze banen is in oktober al weg. Dat is niet te vatten. Want het is een branche waar 7 miljard euro in omgaat."

Handje ophouden

"We zijn helemaal niet van het handje ophouden. Daar ben ik veel te Achterhoeks voor. Dan moet je nog harder knokken. Maar wat wij gedaan hebben, is ons laten horen op momenten dat het kon, richting Den Haag. We hebben de lobby vanuit de brancheorganisatie vol gesteund. Onder andere door het opzetten van een crisismonitor. Daarin stelden we de vraag: hoe lang houd je het nog vol met deze regelgeving en deze hulp?"

"De Achterhoek laat nu iets zien dat je in veel delen van Nederland niet ziet. Als je het samen doet is het veel leuker. Veel mensen vinden 'samen' zo'n jeukwoord, maar juist nu moet je elkaar vinden. Deel het en pak het samen op. Dat is hoe ik opgevoed ben, en zo is het hier in de regio. Daar ben ik nu even de voorman van.

