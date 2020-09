Mogelijk alsnog kermis in Wijchen in november

"Blijft wel wringen"

Het besluit om de ‘gewone’ kermis af te gelasten is op goede gronden genomen, vindt burgemeester Marijke van Beek (PvdA). “Maar het blijft wel wringen. Het voornaamste probleem was de combinatie van de kermis en het centrum. Daarom zijn we alsnog in gesprek gegaan met de kermisexploitanten, om toch de kou uit de lucht te halen. Dat was een goed gesprek, waarin we gekomen zijn tot de intentie om te bekijken of we de kermis alsnog kunnen organiseren ergens in november op een evenemententerrein buiten het centrum van Wijchen.”

Evenemententerrein

De reden dat voor een evenemententerrein gekozen wordt, is dat die al de juiste bestemming hebben om er een kermis te organiseren. De mogelijke evenemententerreinen die in eerste instantie overwogen worden zijn aan de Pauwstraat, in het Oosterpark of bij de Berendock. De kermis zal daardoor wel kleiner uitvallen dan normaliter. “De omvang die we in het centrum halen, kunnen we op een evenemententerrein niet halen”, zegt Van Beek. “Over de invulling is ook nog niet gesproken. Wel moet het een afgesloten terrein worden.” De kermisexploitanten waar Van Beek mee in gesprek is, gaan zelf bekijken welk terrein zij het meest geschikt houden. “Dan moeten ze met een goed plan komen. De politie kijkt ook mee aan de ‘voorkant’, en is al bezig zich te organiseren om een kermis te faciliteren.” Toch kan corona nog steeds roet in het eten gooien. “Dat blijf een belangrijke factor in het al dan niet doorgaan van de kermis.”

