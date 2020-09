Wensen lokale bevolking bij aanpak dodelijke oversteek in Putten genegeerd

De N798 in Putten wordt, vier jaar na een dodelijk ongeval, heringericht. De gewenste verlaging van de maximumsnelheid van 80 naar 60 kilometer per uur is door de provincie echter genegeerd. CDA vreest nieuwe ongelukken.

Na het tragische ongeluk van een scholier in 2016 maakten velen zich hard voor aanpak van een gevaarlijk oversteekpunt op de doorgaande weg tussen Ermelo en Putten: de N798. Zowel de school als omwonenden en de gemeente Putten drongen aan op een lagere maximumsnelheid van 60 in plaats van 80 kilometer per uur. Het duurde vier jaar voordat de provincie met een oplossing voor het kruispunt kwam, maar die verlaging van de snelheid kwam er niet. Statenlid en woordvoerder mobiliteit Hans van Ark: “Gedurende de afgelopen jaren is de snelheid tijdelijk verlaagd naar 60 en met succes als we naar de omwonenden luisteren. Onbegrijpelijk waarom straks weer 80 gereden mag worden.”

Voor de provincie zou de doorstroming van het verkeer de belangrijkste reden zijn niet te kiezen voor de lagere snelheid maar alleen voor een herinrichting van het kruispunt. CDA is echter benieuwd naar de ervaringen van de afgelopen jaren en vraagt zich af of die 60 kilometergrens nu echt voor zoveel extra reistijd zorgt. Statenlid Daisy Vliegenthart: “Deze weg wordt heel veel gebruikt door scholieren. De veiligheid van fietsers is ons heel veel waard. Als er zoveel draagvlak is voor een maximumsnelheid van 60 kilometer dan wil ik graag weten waarom de provincie de doorstroming boven veiligheid verkiest.”

Het CDA vindt de termijn van vier jaar tussen het ongeluk en het besluit tot een herinrichting van het oversteek ook erg lang en wil van Gedeputeerde Staten weten of er nog meer van dit soort gevaarlijke situaties langdurig in de wacht staan tot ze aangepakt worden. En welke mogelijkheden er zijn om dit soort trajecten te verkorten.